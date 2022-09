Christian Constantin (links) und Mario Balotelli nach dem Sieg in St.Gallen. Bild: keystone

CC verteidigt Balotelli: «Einen Sieg darf man auch mal feiern»

Kaum in der Schweiz angekommen, ist ein erstes «Skandal-Video» von Mario Balotelli aufgetaucht. Es soll den Sion-Stürmer nach dem Ausgang am Wochenende zeigen.

Balotelli wird von einer Frau und einem Mann, womöglich seinem Mitspieler Giovanni Sio, gestützt. Gemäss «20 Minuten» war der italienische Stürmerstar «in scheinbar stark alkoholisierten Zustand» unterwegs.

Laut dem «Blick» feierte Balotelli Sions Auswärtssieg beim FC St.Gallen, bei dem er seinen zweiten (torlosen) Teileinsatz für die Walliser hatte. In der Zeitung reagiert Sion-Präsident Christian Constantin mit Verständnis. «Einen Sieg darf man auch mal feiern», so CC. «Wir haben das früher auch getan. Auch wir haben danach ein, zwei Gläschen genommen. Dann dürfen das die Jungs auch heutzutage. Keine Frage.»

Am Samstag geht es für Mario Balotelli und Co. erneut in die Ostschweiz. Dann steht im Schweizer Cup, dem Lieblingswettbewerb des FC Sion, ein Auswärtsspiel beim unterklassigen Rapperswil-Jona an. (ram)