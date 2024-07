Die Entscheidung rückt näher – wer holt den EM-Pokal? Bild: DPA

Und da waren's nur noch acht – unser Power-Ranking vor den Viertelfinals

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Zwischen den acht verbleibenden Teams und dem EM-Titel liegen nur noch drei Siege. Haben in der Vorrunde viele «Kleine» für Spektakel gesorgt, duellieren sich in den Viertelfinals die üblichen Verdächtigen. Mit der Schweiz und der Türkei sind nur noch zwei «Überraschungen» dabei und mit Italien und Belgien haben nur zwei der «Grossen» bereits die Koffer gepackt.

Bevor am Freitag mit der Partie zwischen Deutschland und Spanien (18 Uhr) die Viertelfinals beginnen, werfen wir einen Blick auf den Formstand der verbleibenden Teams.

Zur Erinnerung: Dies ist ein Power-Ranking, also ein subjektiver Blick auf den Formstand, nicht eine grundsätzliche Einschätzung der Erfolgschancen in Deutschland. Hier unsere Version und was uns in den ersten Spielen aufgefallen ist.

Spanien

4:1 gegen Georgien

Viertelfinalgegner: Deutschland

Vor dem Turnier wurde die Mannschaft um Luis de la Fuente von vielen noch nicht zu den ganz grossen Favoriten gezählt. Das hat sich definitiv geändert. Das junge Team zeigte bisher kaum Schwächen und eliminierte den überraschenden Achtelfinalisten Georgien mit einem souveränen 4:1-Sieg. Den Spaniern ist es gelungen, individuelle Klasse und Teamgeist so zu vereinen, dass sich bisher alle Gegner die Zähne ausgebissen haben. Mit Deutschland wartet im Viertelfinal die erste richtige Bewährungsprobe.

«Für uns sind wir die beste Mannschaft, die es geben kann. Ich denke, wir haben uns dadurch ausgezeichnet, dass wir alle als Einheit aufgetreten sind, und das ist sehr wichtig.» Mikel Oyarzabal

Spaniens junge Wilden: Nico Williams und Lamine Yamal. Bild: www.imago-images.de

Das letzte Power-Ranking sah noch so aus: Jetzt geht die EM so richtig los – unser Power-Ranking vor den Achtelfinals

Deutschland

2:0 gegen Dänemark

Viertelfinalgegner: Spanien

Gegen Dänemark hätte die Partie in beide Richtungen kippen können – die wenigen Augenblicke zwischen dem annullierten dänischen Führungstreffer und dem deutschen Penalty-Tor stellten wohl den Wendepunkt dar. Aber die deutsche Mannschaft zeigt sich an diesem Turnier von einer wesentlich besseren Seite als noch vor einem halben Jahr. Genau wie für Spanien gilt auch für das Team um Julian Nagelsmann: Wie gut Deutschland momentan wirklich ist, wird sich erst im Viertelfinal so richtig zeigen.

«Ich glaub, wir heiraten im Sommer.» Kimmich über sein besonderes Verhältnis zu David Raum

David Raum und Joshua Kimmich verstehen sich gut. Bild: imago

Schweiz

Viertelfinalgegner: England

Was war das für ein Spiel gegen Italien! Granit Xhaka sagte Ruben Vargas, er soll schiessen, und was macht dieser Vargas? Er schiesst die Schweiz nur wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel mit einem wunderbaren Tor zur 2:0-Führung. Die Schweiz wusste gegen ein quasi inexistentes Italien zu gefallen. Nun wartet England, das zwar über unheimlich viel individuelle Klasse verfügt, aber es bisher noch nicht schaffte, diese Klasse als Team auf den Platz zu bringen.

«Granit hat gesagt, ich soll schiessen. Dann ging alles schnell.» Ruben Vargas

Bild: www.imago-images.de

Frankreich

1:0 gegen Belgien

Viertelfinalgegner: Portugal

«Du gewinnst oder du gehst nach Hause.» Frankreichs Aurelien Tchouaméni hat das K.-o.-System begriffen und die ganze französische Mannschaft scheint diesem simplen Prinzip zu folgen – denn die «Équipe Tricolore» liefert bisher zwar ab, wenn es darauf ankommt, aber sie begeistert nicht. Im Spiel gegen Belgien hat Didier Deschamps Team aber angedeutet, dass mit Frankreich auch zwei Jahre nach dem WM-Final gegen Argentinien noch zu rechnen ist.

«Heute hatten wir keine Lust, nach Hause zu gehen.» Aurelien Tchouaméni

Bild: www.imago-images.de

Niederlande

3:0 gegen Rumänien

Viertelfinalgegner: Türkei

In der Vorrunde noch etwas verhalten unterwegs, zeigte die niederländische Nationalmannschaft im Achtelfinal eine deutliche Steigerung. Das Einzige, was sich die «Oranje» vorwerfen können: Rumänien war – dank des holländischen Umgangs mit Chancen – mit drei Gegentreffern noch relativ gut bedient. Der Weg in den EM-Final führt für die «Elftal» über die Türkei und danach über England oder die Schweiz.

«Das war die Antwort, die wir auf unsere letzte Leistung hatten – gutes Spiel, gute Tore, wir haben guten Fussball gespielt.» Cody Gakpo

Bild: www.imago-images.de

Türkei

2:1 gegen Österreich

Viertelfinalgegner: Niederlande

Die Türken beendeten den österreichischen Höhenflug im Achtelfinal abrupt. Und nun die Frage: Wird ein Team, das den Geheimfavoriten aus dem Turnier wirft, damit automatisch selbst zum Geheimfavoriten? Im Viertelfinal gegen Holland wird sich zeigen, was die Türken noch so drauf haben. Gegen Österreich zeigte der Torhüter Mert Günok eine Wahnsinnsparade und die Abwehr verteidigte solidarisch. Die Euphorie, die der Auftritt der Nationalmannschaft in der türkischen Diaspora in Deutschland auslöst, könnte das Team noch weit tragen.

«Wir haben wahnsinnig hart gearbeitet.» Merih Demiral

Bild: www.imago-images.de

England

2:1 gegen die Slowakei

Viertelfinalgegner: Schweiz

An diesem Turnier fiel England bisher vor allem mit trägem, langweiligem Fussball, Diskussionen um den Trainerposten und obszönen Bellingham-Gesten auf. So kommt es, dass im Mutterland des Fussballs so manch einer im Viertelfinal der Schweiz die Favoritenrolle zuschanzt. Aber England hat an diesem Turnier eben auch gezeigt, dass es 90 Minuten lang ratlos den Ball hin- und herschieben kann, nur um dann kurz vor Schluss mit einem Geniestreich – an fähigen Spielern fehlt es ihnen ja nicht – auszupacken und den Kopf doch noch aus der Schlinge zu ziehen.

«Wir werden alles tun, was nötig ist. Wenn wir im Viertelfinale wieder so ein Spiel haben, dann ist es eben so.» Harry Kane

Bild: www.imago-images.de

Portugal

3:0 n. P. gegen Slowenien

Viertelfinalgegner: Frankreich

Nachdem Ronaldo in der 103. Minute beim Stand von 0:0 gegen Slowenien vom Penaltypunkt aus verfehlte und bittere Tränen weinte, war es vor allem der bärenstarken Leistung von Diogo Costa im portugiesischen Tor zu verdanken, dass Portugal im Penaltyschiessen gegen den Underdog doch noch den Einzug in den Viertelfinal schaffte. Ronaldo ist zwar der auffälligste Portugiese, dies ist aber weniger seiner Leistung als seinem emotionalen Gebaren geschuldet. Dabei hätte Portugal doch eigentlich noch mehr zu bieten als den fünffachen Weltfussballer.

«Das Geheimnis Portugals ist Diogo Costa, er ist das grösste Geheimnis im europäischen Fussball.» «De Telegraaf»