Jetzt geht die EM so richtig los – unser Power-Ranking vor den Achtelfinals

Die Vorrunde der diesjährigen Fussball-Europameisterschaft ist Geschichte. Viele Favoriten mussten sich den Einzug in den Achtelfinal erzittern, dafür durften einige «Fussballzwerge» jubeln. Dementsprechend fällt auch unser Power-Ranking im Vergleich zum letzten Mal etwas anders aus. Während einige Teams deutlich an Boden gut gemacht haben, erleiden andere Schiffbruch.

Zur Erinnerung: Dies ist ein Power-Ranking, also ein subjektiver Blick auf den Formstand, nicht eine grundsätzliche Einschätzung der Erfolgschancen in Deutschland. Hier unsere Version und was uns in den ersten Spielen aufgefallen ist.

Spanien

3:0 gegen Kroatien, 1:0 gegen Italien, 1:0 gegen Albanien

Achtelfinalgegner: Georgien

Spanien ist die einzige der Topmannschaften, die auf dem Weg in den Achtelfinal rein gar nichts anbrennen liess. Die Iberer können nicht nur Tiki-Taka, sondern beeindrucken in diesem Jahr mit einem druckvollen Gegenpressing, Zielstrebigkeit auf den Flügeln sowie vielen jungen, ausserordentlich begabten Spielern. Die Frage ist: Wer kann dieses «neue» Spanien stoppen?

«Mir gefällt die Idee, Kombinationsfußball zu spielen, das Spiel zu kontrollieren und den Ball laufen zu lassen. Aber ich mag es auch, Tiefe und Breite zu schaffen, um in die gefährlichen Räume zu kommen.» Luis de la Fuente

Spaniens junge Wilden: Nico Williams und Lamine Yamal Bild: keystone

Deutschland

5:1 gegen Schottland, 2:0 gegen Ungarn, 1:1 gegen die Schweiz

Achtelfinalgegner: Dänemark

Auch der Gastgeber Deutschland schlägt sich wacker. Nach der Gala gegen Schottland und dem souveränen 2:0-Sieg gegen Ungarn kam die gut geölte deutsche Maschine nur gegen die Schweiz kurzzeitig ins Stottern – konnte die Niederlage aber in der 92. Minute noch abwenden. Die Deutschen haben sich definitiv in den Kreis der Favoriten gespielt, auch weil sie sich neben arrivierten Spielern auf ihren Joker Niclas Füllkrug und die Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz verlassen können.

«Wer nichts wagt, der nicht… Unentschieden spielt in diesem Fall.» Trainer Julian Nagelsmann nach dem 1:1 gegen die Schweiz

Bild: keystone

Österreich

0:1 gegen Frankreich, 3:1 gegen Polen, 3:1 gegen die Niederlande

Achtelfinalgegner: Türkei

Schon vor dem Turnier in Deutschland wurde Österreich als Geheimfavorit gehandelt. Und das Team um Ralf Rangnick hält, was es versprochen hat: Die Österreicher sorgen für viel Spektakel und machen allfällige technische Mängel mit viel Kampfgeist wett. Diese Mannschaft macht Spass.

«Wer uns Österreicher gut kennt, der weiss: Wir arbeiten sehr hart, aber wir feiern auch sehr gut.» Marcel Sabitzer

Bild: keystone

Frankreich

1:0 gegen Österreich, 1:1 gegen Polen, 0:0 gegen die Niederlande

Achtelfinalgegner: Belgien

Wär hätte gedacht, dass die hochdekorierte «Équipe Tricolore» die Gruppenphase hinter Österreich auf dem zweiten Platz beenden wird. Der Minimalistenfussball des Teams um Didier Deschamps hat zwar weder überzeugt, noch Spass gemacht. Wenn es wirklich darauf ankommt, wird das Starensemble aber wohl doch liefern.

«Ich bin gegen die Extremisten, die vor den Türen der Macht stehen. Ich möchte nicht in einem Land leben, das nicht unseren Werten entspricht.» Kylian Mbappé fiel mit einer politischen Äusserung im Zuge der Europawahl auf.

Bild: keystone

Portugal

2:1 gegen Tschechien, 3:0 gegen die Türkei, 0:2 gegen Georgien

Achtelfinalgegner: Slowenien

Die Portugiesen starteten gut, wurden dann aber bei der 0:2-Niederlage gegen den EM-Neuling Georgien kalt geduscht. Im Team des Trainers Roberto Martinez dreht sich alles um Cristiano Ronaldo, der gegen Georgien nicht geschont wurde, obschon der Coach den Grossteil des Teams in Hinblick auf den Achtelfinal auf der Bank liess. Ronaldo ist noch torlos, wird aber wohl alles daran setzen, dass sich dies bald ändert.

«Blasser Auftritt, viele Fehler und eine Mannschaft ohne Seele.» Portugiesische Sportzeitung «A Bola»

Bild: keystone

Schweiz

3:1 gegen Ungarn, 1:1 gegen Schottland, 1:1 gegen Deutschland

Achtelfinalgegner: Italien

Die Nati hat die Erwartungen erfüllt und durfte gegen Deutschland bis in die 92. Minute gar noch von einem historischen Sieg träumen. Insbesondere das Sorgenkind Offensive hat besser abgeliefert, als im Vorfeld erwartet wurde – die Schweiz war mit fünf Toren in der Vorrunde unter den treffsichersten Nationen.

«So macht es Spass.» Granit Xhaka

Bild: keystone

England

1:0 gegen Serbien, 1:1 gegen Dänemark, 0:0 gegen Slowenien

Achtelfinalgegner: Slowakei

What a S***-Show! England wurde vor dem Turnier aufgrund der unglaublichen Leistungsdichte im Kader als Titelfavorit gehandelt. Drei Spiele später sieht die Welt auf der Insel weit düsterer aus. Von der lokalen Presse zerrissen und den eigenen Erwartungen hinterherhinkend, schaffte es England doch noch als Gruppenerster ins Achtelfinal – und hat jetzt gegen die Slowakei die Möglichkeit, das Feuerwerk endlich zu zünden.

«Er macht aus Gold einfaches Metall.» «The Sun»

Bild: keystone

Niederlande

2:1 gegen Polen, 0:0 gegen Frankreich, 2:3 gegen Österreich

Achtelfinalgegner: Rumänien

Gegen Polen die Pflicht erfüllt, gegen Frankreich im VAR-Pech und dann das erste Opfer des österreichischen Höhenflugs – die Niederländer schaffen es nur als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinal. Auch der dortige Gegner Rumänien hat das Potenzial, den Oranje das Leben schwer zu machen.

«In Berlin herrschten sommerliche Temperaturen, doch die niederländische Nationalmannschaft erhielt eine kalte Dusche. «De Telegraaf»

Bild: keystone

Italien

2:1 gegen Albanien, 1:0 gegen Spanien, 1:1 gegen Kroatien

Achtelfinalgegner: Schweiz

Auch die Italiener mussten um den Achtelfinaleinzug zittern. Gegen Spanien gingen die Azzurri im zweiten Gruppenspiel unter. Hätte Mattia Zaccagni gegen Kroatien in der 98. Minute nicht den Ausgleichstreffer erzielt, wären die Italiener jetzt schon wieder zu Hause. Der «magische» Last-Minute-Treffer war der rettende Strohhalm, der auch in der Heimat die Euphorie der Fans wieder zu entfachen vermochte.

«Klar, ich stehe auf persönlicher Ebene sehr unter Druck.» Luciano Spalletti

Bild: www.imago-images.de

Türkei

3:1 gegen Georgien, 0:3 gegen Portugal, 2:1 gegen Tschechien

Achtelfinalgegner: Österreich

Pflichterfüllung, Land unter, Zittersieg – so lässt sich die Vorrunde der Türken zusammenfassen. Spätestens seit dem Last-Minute-Sieg gegen Tschechien und der damit verbundenen Achtelfinalqualifikation ist die Euphorie der türkischen Fans, die in Deutschland fast ein Heimturnier bestreiten, riesig. Im Achtelfinal wartet aber mit Österreich ein harter Brocken.

«Wir geniessen den Moment. An diesem Turnier ist für uns alles möglich.» Hakan Calhanoglu

Bild: keystone

Rumänien

3:0 gegen die Ukraine, 0:2 gegen Belgien, 1:1 gegen die Slowakei

Achtelfinalgegner: Niederlande

Auch Rumänien sorgt an dieser EM für eine positive Überraschung. Das Team um Trainer Edward Iordanescu zeigt in Deutschland eine ansprechende Leistung. Der 3:0-Startsieg erwies sich schlussendlich als Schlüssel für das Achtelfinale – in der Gruppe E holten nämlich alle Teams vier Punkte. Mit dem besten Torverhältnis setzte sich Rumänien als Sieger durch und trifft nun auf die Niederlande.

«Das sind Dinge, die man nur einmal im Leben erlebt.» Edward Iordanescu

Bild: keystone

Belgien

0:1 gegen die Slowakei, 2:0 gegen Rumänien, 0:0 gegen die Ukraine

Achtelfinalgegner: Frankreich

Dass das Team um Kevin De Bruyne von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde, sagt eigentlich alles. Bisher ein sehr schwacher Auftritt der «Roten Teufel» in einer Gruppe, die auf dem Papier relativ einfach schien. Nun wartet Frankreich.

«So etwas habe ich noch nie gesehen. Wir sind ohne Blaulicht von der Polizei hierher eskortiert worden, die Strassen waren vollkommen frei, sie sind mit 20 oder 25 Km/h gefahren und an jeder Ampel stehengeblieben – vor so einem wichtigen Spiel, unglaublich.» Domenico Tedesco, unzufrieden über die Polizei-Eskorte, welche die Belgier zum Stadion begleitete.

Bild: IMAGO/Photo News

Dänemark

0:0 gegen Serbien, 1:1 gegen Slowenien, 1:1 gegen England

Achtelfinalgegner: Deutschland

Kein Spiel verloren, aber eben auch keines gewonnen. Die Dänen deuteten ihr Potenzial nur an. Im Achtelfinal wartet nun Deutschland – wollen sich die Dänen gegen den Gastgeber Chancen ausrechnen, muss eine Steigerung her. Schönes Comeback von Christian Eriksen, der nach seinem Herzstillstand am Turnier vor drei Jahren wieder für sein Land spielt und sogar ein Tor beisteuerte.

«Erschreckend (!), dass Dänemark die Gruppenspiele ohne einen einzigen Sieg verlässt. Wir sind – Gott sei Dank – weiter, aufgrund der kinderfreundlichen 'fast alle kommen weiter'-Struktur bei der EM. 'Deutschland, Deutschland. Alles ist vorbei': Das Lied, von dem alle dänischen Fussballfans träumen, es singen zu können, wenn der Schlusspfiff nach Dänemarks nächstem Spiel am Samstagabend ertönt.» Dänische Zeitung «B.T»

Bild: keystone

Georgien

1:3 gegen die Türkei, 1:1 gegen Tschechien, 2:0 gegen Portugal

Achtelfinalgegner: Spanien

Was für ein EM-Einstand für das kleine Land im Kaukasus. Das erste Spiel gegen die Türkei ging verloren, immerhin gelang aber der erste Treffer an einer EM-Endrunde. Es folgte eine Steigerung zu einem 1:1 gegen Tschechien, die in einem sensationellen 2:0-Sieg über Portugal gipfelte. Mit drei Toren führt der Georgier Georges Mikautadze die Torschützenliste nach der Vorrunde an. Ein veritables EM-Märchen. Mit Spanien folgt jetzt im Achtelfinal aber das Duell mit dem schwerstmöglichen Gegner.

«Wir sind ein Topteam.» Chwitscha Kwarazchelia

Bild: keystone

Slowakei

1:0 gegen Belgien, 1:2 gegen die Ukraine, 1:2 gegen die Türkei

Mit dem 1:0-Sieg gegen Belgien im Auftaktspiel sorgte die Slowakei für die erste grosse Überraschung des Turniers. Alleine diesem Sieg hat es Slowenien auch zu verdanken, dass die EM-Reise trotz Niederlagen gegen die Ukraine und die Türkei weitergeht. Jetzt wartet England.

«Ich denke, wir haben etwas Grosses erreicht. Wir konnten drei Spiele auf hohem Niveau gegen Mannschaften bestreiten, die in der Rangliste vor uns stehen.» Francesco Calzona

Bild: keystone

Slowenien

1:1 gegen Dänemark, 1:1 gegen Serbien, 0:0 gegen England

Zwei Tore und drei Punkte reichen den Slowenen für den Einzug in den Achtelfinal als einer der vier besten Gruppendritten. Das 0:0 gegen England ist zwar bemerkenswert, angesichts der Verfassung der «Three Lions» aber auch kein Husarenstück. Im Achtelfinal gegen Portugal folgt nun die Bewährungsprobe.

«Ich habe nicht erwartet, dass wir weiterkommen.» Trainer Matjaž Kek