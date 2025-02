Vinicius war der Mann des Spiels beim Sieg gegen Manchester City. Bild: keystone

Vinicius stopft den City-Fans das Maul und Hamann wittert Guardiola-Ende

Mehr «Sport»

Duelle zwischen Manchester City und Real Madrid bringen stets eine Vorgeschichte mit sich. In den letzten vier Champions-League-Saisons trafen sie in der K.o.-Runde früher oder später immer aufeinander. Und dann war da noch die Vergabe des Ballon d'Or im vergangenen Oktober. Da Manchester Citys Europameister Rodri die Auszeichnung erhielt und nicht Real-Flügelflitzer Vinicius, boykottierte der spanische Klub die Gala.

An diesen Moment erinnerten sich offenbar auch noch die ManCity-Fans vor dem gestrigen Duell mit Real in der Champions-League-Zwischenrunde. Vor dem Anpfiff zeigten sie ein grosses Banner, auf dem Rodri seine Auszeichnung zum besten Fussballer der Welt küsst. Kommentiert wurde das ganze mit dem Satz «Stop crying your heart out» – der Titel des berühmten Oasis-Songs bedeutet frei übersetzt: «Hör endlich auf zu weinen.»

Das grosse Banner der ManCity-Fans als Provokation in Richtung Vinicius. Bild: screenshot sky

Das Banner wurde auch von Vinicius wahrgenommen – auf dem TV-Bild schien es so, als würde der Real-Star in Richtung der City-Fans blicken und anerkennend nicken. Der Brasilianer bestätigte nach dem Spiel: «Ich habe das Banner der City-Fans gesehen, und es hat mich noch mehr motiviert.»

Und die Provokation der City-Fans ging dann auch tatsächlich nach hinten los. Zwar ging ManCity in einem spektakulären Spiel zweimal in Führung, brachte diese aber nicht über die Zeit. Ausgerechnet Vinicius bereitete die Tore zur Madrider Wende vor. In der 86. Minute provozierte er den Abpraller, der zum 2:2-Ausgleich von Brahim Diaz führte. Nur sechs Minuten später eroberte der Brasilianer den Ball, überlupfte City-Goalie Ederson, sodass Jude Bellingham nur noch einschieben musste.

Vinicius und Bellingham schocken ManCity spät. Video: SRF

So gewann Real Madrid mit 3:2 und Vinicius wurde zum Mann des Spiels gekürt. «Wenn gegnerische Fans so etwas unternehmen, gibt mir das mehr Kraft, ein grossartiges Spiel zu machen», sagte der 24-Jährige.

Pep Guardiolas Ende?

Für Manchester City setzte es erneut eine bittere Pleite ab – bereits die wettbewerbsübergreifend 12. in 38 Spielen. In der heimischen Liga liegt die Mannschaft von Pep Guardiola nur auf Rang 5 mit 15 Punkten Rückstand auf Leader Liverpool. In der Champions League droht nach gestern auch ein frühes Aus. Dietmar Hamann sieht darum langsam das Ende der Ära Guardiola kommen. «Mit dem heutigen Spiel würde ich behaupten, ist dieser Zyklus Pep Guardiola/Manchester City zu Ende», sagte der Sky-Experte nach dem gestrigen Spiel.

Sorgenfalten bei Pep Guardiola. Bild: keystone

Eigentlich läuft der Vertrag des Katalanen in Manchester noch bis 2027. Doch die Lage bei den «Citizens» wird langsam aber sicher ungemütlich, selbst für einen Erfolgstrainer wie Pep Guardiola. (abu)