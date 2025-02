Luis Rubiales' Skandal-Kuss: Lippenleser entlastet ihn

Hermoso widersprach dieser Darstellung bereits in der Vorwoche deutlich. Sie erklärte, der Kuss sei keinesfalls einvernehmlich gewesen: «Als Frau fühlte ich mich nicht respektiert. Dieser Moment trübte einen der glücklichsten Tage meines Lebens», sagte die 34-Jährige. Sie führte aus, dass ein «Kuss auf die Lippen» nur gegeben werde, wenn «ich es so entscheide».

An der Biathlon-WM kommt's aufs Schiessen an – das sind die Schweizer Asse

Mit der Mixed-Staffel werden am Nachmittag (14.30 Uhr) die ersten Biathlon-Weltmeisterschaften in der Schweiz lanciert. In den nächsten eineinhalb Wochen entscheiden am Schiesstand in der Lenzerheide Millimeter über Sieg und Niederlage.

Biathlon ist in der Schweiz in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer bedeutender geworden. In der Lenzerheide wird nun dieser Tage erstmals die WM in diesem Mix von Langlauf mit Schiessen durchgeführt.