Champions League: Alle Tore des Abends im Video



Champions League, 1. Runde E: Ajax Amsterdam – AEK Athen 3:0 (0:0)

E: Benfica – Bayern München 21.00 F: Schachtar Donezk – Hoffenheim 2:2 (1:2)

F: Manchester City – Lyon 21.00

G: Real Madrid – AS Roma 21.00

G: Viktoria Pilsen – ZSKA Moskau 21.00 H: YB – Manchester United 21.00

H: Valencia – Juventus Turin 21.00​

Bild: EPA

Ajax startet mit Heimsieg, Hoffenheim mit Remis ++ Hier gibt's alle CL-Treffer

Das musst du gesehen haben

Gruppe E

Ajax – AEK Athen 3:0

Ein überzeugender Start der Holländer, die alle ihre Tore in der zweiten Halbzeit erzielen. Besonders sehenswert ist das 3:0 von Doppeltorschütze Nicolas Tagliafico. Ob er den Treffer so geplant hat, oder ob er eher flanken wollte?

Die Telegramme

Ajax Amsterdam - AEK Athen 3:0 (0:0)

SR Del Cerro Grande (ESP). - Tore: 46. Tagliafico 1:0. 77. Van de Beek 2:0. 90. Tagliafico. - Bemerkung: 67. Treffer von Van de Beek wegen Offside aberkannt.

Gruppe F

Schachtar Donezk – Hoffenheim 2:2

Bei seiner ersten Champions-League-Teilnahme geht die TSG Hoffenheim in der Ukraine zwei Mal in Führung. Am Ende muss der Bundesligist, bei dem Nati-Spieler Steven Zuber eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt wird, aber noch um den Punkt zittern. Schachtar Donezk macht Dampf, verpasst aber den Siegtreffer.

Die Telegramme

Schachtar Donezk - Hoffenheim 2:2 (1:2)

Charkiw. - 28'336 Zuschauer. - SR Kehlet (DEN).

Tore: 6. Grillitsch 0:1. 27. Ismaily 1:1. 38. Nordtveit 1:2. 81. Maycon 2:2.

Hoffenheim: Baumann; Nordtveit, Vogt, Posch; Grillitsch; Kaderabek, Schulz; Joelinton, Bittencourt (64. Demirbay), Kramaric (85. Nelson), Szalai (75. Zuber). Bemerkung: Hoffenheim ohne Kobel (Ersatz).

(ram/sda)

