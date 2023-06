Filip Stojilkovic, Marvin Keller und Ardon Jashari (v. l.) auf dem Weg zum Training der U21-Nati. Bild: keystone

Amdouni, Mudryk & Co – diese Jungstars sind bei der U21-EM dabei

Die U21-Europameisterschaft war schon für so manchen jungen Fussballstar das Sprungbrett auf die ganz grosse Bühne. Auch in diesem Jahr ist das Turnier wieder hochklassig besetzt und der nächste grosse Star könnte auch ein Schweizer sein.

Heute beginnt die U21-EM in Georgien und Rumänien. 16 Nationen machen hierbei die talentierteste Nachwuchsequipe Europas unter sich aus. Auch die Schweiz ist mit von der Partie. Das Team von Patrick Rahmen trifft in Gruppe D auf Frankreich, Italien und Norwegen. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe kommen dabei jeweils in den Viertelfinal.

Das Kader von Coach Patrick Rahmen ist gespickt mit zahlreichen erfahrenen Super-League-Akteuren wie Amir Saipi, Becir Omeragic, Kastriot Imeri, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Zeki Amdouni, Dan Ndoye und Darian Males. Besonders Amdouni zeigte sich bei der A-Nati zuletzt schon in beeindruckender Form.

Das Kader der U21-Nati Tor: Nicolas Ammeter (Wil), Marvin Keller (YB), Amir Saipi (Lugano).

Abwehr: Aurele Amdenda (YB), Lewin Blum (YB), Marco Burch (Luzern), Jan Kronig (Aarau), Serge Müller (Schaffhausen), Becir Omeragic (FC Zürich), Leonidas Stergiou (FCSG), Nicolas Vouillouz (Servette).

Mittelfeld: Gabriel Bares (Thun), Matteo Di Giusto (Winterthur), Kastriot Imeri (YB), Ardon Jashari (Luzern), Bledian Krasniqi (Zürich), Fabian Rieder (YB), Simon Sohm (Parma).

Sturm: Zeki Amdouni (Basel), Dan Ndoye (Basel), Filip Stojilkovic (Darmstadt), Julian Vonmoos (FCSG), Darian Males (Basel).



Der Stürmer vom FC Basel erzielte in seinen ersten fünf Spielen für die Mannschaft von Murat Yakin fünf Treffer. Dabei stand er lediglich 231 Minuten auf dem Feld. Amdouni erzielt aktuell im Nati-Dress also knapp alle 46 Minuten einen Treffer. Eine Quote, die sich sehen lassen kann.

Zeki Amdouni zeigt sich aktuell in Torlaune. Bild: keystone

Nicht zuletzt wegen seines Torinstinkts dürfte der 22-Jährige wohl nicht über den Sommer hinaus in der Super League verweilen. Bei den Bundesliga-Klubs Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, aber auch bei Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam steht der Mann, der auch schon für die türkische U21 auflief, hoch im Kurs.

Amdouni kann die Bühne bei der U21-Europameisterschaft also auch nutzen, um noch weiter auf sich aufmerksam zu machen. Sollte er seine Torquote aus den Spielen mit der A-Nati beibehalten, könnte es für den Nati-Nachwuchs erstmals seit 2011 in Dänemark wieder ein erfolgreiches Turnier werden. Doch auch die Gruppengegner der Junioren-Nati haben einige Hochkaräter in ihren Reihen.

Frankreich

Die Franzosen sind gemeinsam mit der englischen Auswahl die Topfavoriten für den Turniersieg. Die Nachwuchsarbeit der Franzosen ist seit Jahren eine der besten in Europa und brachte in den vergangenen Jahren zahlreiche tolle Talente hervor.

So ist auch der Kader für die diesjährige Europameisterschaft bereits mit einigen grossen Namen gespickt. Zu den grössten Stars des Teams zählt Khéphren Thuram von OGC Nizza. Der zentrale Mittelfeldspieler wird aktuell mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht und könnte die Bühne bei der U21-EM nutzen, um weiter auf sich aufmerksam zu machen.

Khéphren Thuram spielte auch schon für die A-Nationalmannschaft der Franzosen. Bild: www.imago-images.de

Ein weiterer Spieler, den die Scouts der Top-Klubs weit oben auf ihrem Radar haben, ist Amine Gouiri von Stade Rennes. Der Stürmer sammelte in dieser Saison in der Ligue 1 20 Scorerpunkte und zählte damit zu den gefährlichsten Angreifern der Liga. Mit einem Marktwert von 35 Millionen Euro gehört er ausserdem zu den Top 5 der wertvollsten Spieler des Turniers.

Amine Gouri stammt aus dem Nachwuchs von Olympique Lyon. Bild: www.imago-images.de

Italien

Im Kader der Italiener stechen vor allem zwei Namen heraus: Giorgio Scalvini von Atalanta Bergamo und Sandro Tonali vom AC Milan. Der 19-jährige Innenverteidiger Scalvini gilt in Italien als die grosse Nachwuchshoffnung in der Defensive. Der Mann von Atalanta Bergamo kam bereits viermal in der A-Nationalmannschaft zum Einsatz und soll dort in den kommenden Jahren zum neuen Abwehrchef aufgebaut werden.

Sandro Tonali ist beim AC Milan bereits der Stratege im Mittelfeld. Mit den Rossoneri erreichte der 23-Jährige in diesem Jahr sogar den Champions-League-Halbfinal. Tonali erinnert mit seiner Spielweise an den ehemaligen italienischen Mittelfeld-Maestro Andrea Pirlo. Mit einem Marktwert von 50 Millionen Euro ist er der zweitwertvollste Spieler dieses Turniers.

Sandro Tonali (links) zieht die Fäden im Mittelfeld der Italiener. Bild: keystone

Auch der ehemalige FCZ-Spieler Wilfried Gnonto hat es ins Aufgebot der Italiener geschafft. Zuletzt war er auch schon bei den Nations-League-Finals im Einsatz und will nun seine verkorkste Saison bei Leeds, welche mit dem Abstieg aus der Premier League endete, vergessen machen.

Norwegen

Norwegen ist der ganz klare Aussenseiter in der Gruppe D. Superstar Erling Haaland von Manchester City lief in seiner Karriere lediglich dreimal für die U21 auf (erzielte dabei keinen Treffer), ist seither in der A-Nationalmannschaft gesetzt und folglich nicht im Aufgebot der Norweger zu finden. Das Team besteht vor allem aus vielen Spielern, die noch in der Heimat unter Vertrag stehen.

Die Gruppenspiele der Schweizer U21 22.06.23 gegen Norwegen, 18.00 Uhr

25.06.23 gegen Italien, 18.00 Uhr

28.06.23 gegen Frankreich, 20.45 Uhr



SRF überträgt alle Spiele der Schweiz live.



Die weiteren Star-Spieler des Turniers

Auch in den anderen Gruppen ist die Star-Power für ein Turnier der Nachwuchsteams bereits gross. In Gruppe A bietet Belgien Spieler wie Charles de Ketelaere vom AC Milan und den von RB Leipzig umworbenen Stürmer Lois Openda auf. Während der Nachbar aus den Niederlanden sich mit Ryan Gravenberch von Bayern München, dem begehrten Innenverteidiger Micky van de Ven aus Wolfsburg, Kenneth Taylor und Brian Brobbey von Ajax Amsterdam auch nicht lumpen lässt. Bei Portugal, dem Europameister von 2015, kommt der grösste Star vom FC Arsenal und hört auf den Namen Fabio Vieira. Gastgeber Georgien muss auf seinen Star-Spieler Khvicha Kvaratskhelia verzichten, der sich nach einer harten Saison mit Neapel eine Pause gönnt.

Ryan Gravenberch (rechts) im Training mit Joshua Zirkzee (links). Bild: www.imago-images.de

In Gruppe B kommt der wertvollste Spieler des Turniers nicht etwa aus Spanien oder Kroatien, sondern steht mit Mychajlo Mudryk im Aufgebot der Ukraine. Der Flügelstürmer des FC Chelsea ist mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro der wertvollste Spieler des Wettbewerbs. Doch auch die Spanier haben mit Sergio Gomez von Triple-Sieger Manchester City und dem von Real Madrid umworbenen Gabri Veiga von Celta Vigo spannende Spieler in ihrem Kader.

In Gruppe C bietet der Nachwuchs Englands schon einiges an Premier-League-Erfahrung auf und zählt deshalb auch zu den Turnierfavoriten. Mit Harvey Eliott und Curtis Jones vom FC Liverpool, Oliver Skipp von den Spurs, Noni Madueke vom FC Chelsea und Anthony Gordon von Newcastle sowie Emile Smith Rowe von Arsenal ist das Kader der «Three Lions» gespickt mit den Stars von morgen.

Auch Titelverteidiger Deutschland zählt zum erweiterten Favoriten-Kreis. Die deutsche Auswahl besticht mit einem ausgeglichenen Team, getreu dem Motto «Das Team ist der Star». Der grösste Star des Rekordtitelträgers dürfte Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko sein. Der 18-jährige Wunderknabe zählte bereits beim Titelgewinn 2021 zum Kader und könnte sich nun schon seinen zweiten EM-Titel sichern.