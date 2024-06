Ein weiterer Faktor sei Wittmanns Rolle als Ingolstädter Identifikationsfigur gewesen. Die 32-Jährige befindet sich seit 20 Jahren im Klub und war zuvor Trainerin bei den U19-Junioren bei den «Schanzer». Ich bin unheimlich stolz und dankbar, dass diese Reise, die wir begonnen haben, nun fortgesetzt wird. Jeder hier weiss, wie mir Ingolstadt am Herzen liegt, freute sich Wittmann über die definitive Beförderung. (abu)

Nun hat der Klub bekanntgegeben, dass er weiterhin mit Wittmann als Cheftrainerin plant. «Sabrina Wittmann hat in ihrer bisherigen Zeit auf der Schanz eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht nur die Fähigkeit besitzt, junge Spieler zu fördern, sondern auch Mannschaften nachhaltig zu entwickeln, deren volles Potenzial auszuschöpfen», erklärte Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer den Entscheid.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bayern München ist deutscher Rekordmeister: 2023 ging die Meisterschale bereits zum 33. Mal an den Liga-Krösus, zum elften Mal in Serie holten die Bayern den Titel.

Bayern München ist deutscher Rekordmeister: 2023 ging die Meisterschale bereits zum 33. Mal an den Liga-Krösus, zum elften Mal in Serie holten die Bayern den Titel.

Nach Klima-Urteil gegen die Schweiz: Ständerat will keine zusätzlichen Massnahmen

Karte zur Niederschlags-Situation: In diesen Gebieten herrscht erhebliche Gefahr

Netanjahu: Für Sicherheit an Grenze zum Libanon +++ Auch Slowenien anerkennt Palästina

«Recht auf körperliche Unversehrtheit» – das will die «Stopp Impfpflicht»-Initiative

Alles, was du zur Kampfjet-Landung auf der A1 wissen willst

Das Ass in Putins Ärmel

«Keine Bühne für Täter!» Jérôme Boatengs Wechsel zu LASK wird kritisiert

Jérôme Boateng wechselt zu LASK in Österreich. Angesichts des Prozesses, der gegen den Deutschen läuft, stösst der Transfer bei Fans und bei der Frauenmannschaft von LASK aber auf Widerstand.

Im vergangenen Herbst trainierte Jérôme Boateng beim FC Bayern mit, ob der damaligen Not in der Abwehr dachten die Klubbosse über eine Rückholaktion nach. Am Ende blieb das grosse Comeback aus, offiziell aufgrund der sich wieder entspannenden Kadersituation.