Der Plan von Gianni Infantino ist aufgegangen. Bild: keystone

Today, I feel Saudi – wie Gianni Infantino die Fussball-WM 2034 in die Wüste gebracht hat

Der Wunsch von FIFA-Präsident Gianni Infantino geht in Erfüllung: Eine Fussball-WM in Saudi-Arabien. Wie der Walliser das erreicht hat.

Mehr «Sport»

Eigentlich war das gestern nur noch eine Vollzugsmeldung: Der FIFA-Kongress stimmte den Austragungsorten der Fussball-Weltmeisterschaften 2030 und 2034 ohne Gegenstimmen zu. Während das übernächste Turnier mit Portugal, Spanien, Marokko, Uruguay, Paraguay und Argentinien in sechs Ländern und auf drei Kontinenten stattfindet, kommt 2034 Saudi-Arabien alleine zum Handkuss.

Aber anders als 2014, als die WM-Vergaben nach Russland und Katar die Welt entsetzten, war die gestrige Ankündigung keine Überraschung mehr. Schliesslich hat FIFA-Präsident Gianni Infantino bereits vor einem Jahr, am 31. Oktober 2023, die mittlerweile bestätigten Gastgeber verkündet.

In diesem Instagram-Post verkündete Infantino quasi die WM-Vergabe. Bild: screenshot instagram

Die vielleicht wichtigste Entscheidung im weltweiten Fussball wurde dabei nicht etwa auf einem offiziellen FIFA-Kanal in die Welt gesetzt, sondern auf Infantinos persönlichem Instagram-Account. In den Worten von Star-Wars-Bösewicht Imperator Palpatine: «I am the senate FIFA.»

Bild: giphy

Ein ausgeklügelter Plan

Zu diesem Zeitpunkt war die 25-tägige Bewerbungsfrist für interessierte Kandidaturen für 2030 und 2034 gerade abgelaufen und für beide Turniere gab es nur je einen Bewerber. Eigentlich hätten Uruguay, Paraguay und Argentinien eine eigene Kandidatur für das Turnier 2030 einreichen wollen – anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der ersten WM in Uruguay. Doch Infantino und die FIFA überzeugten die drei Länder stattdessen einfach Teil der Bewerbung von Portugal, Spanien und Marokko zu sein und so je ein Jubiläumsspiel im eigenen Land auszutragen.

Das machte den Weg frei für Saudi-Arabiens Kandidatur für 2034. Die Regeln der FIFA besagen, dass ein Kontinentalverband nach einer WM-Austragung für zwei Turniere nicht mehr als Gastgeber infrage kommt. Das hiess, mit den Turnieren 2026 in den USA, Kanada und Mexiko und der Mega-Kandidatur für 2030 waren Nordamerika, Europa, Südamerika und Afrika allesamt vom Tisch. Es blieben noch Ozeanien und Asien übrig.

Australien plante eigentlich eine Kandidatur, wurde aber von der unerwarteten Eröffnung des Bewerbungsverfahrens mit der 25-tägigen Frist überrumpelt und zog sich zurück. Saudi-Arabien hingegen reichte sogleich eine ausführlich gestaltete Bewerbung ein – ein Schelm, wer denkt, der Wüstenstaat sei vorab informiert worden.

Dicke Freunde: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und FIFA-Präsident Gianni Infantino. Bild: keystone

Es war schon lange Infantinos Traum, dass Saudi-Arabien eine Fussball-WM ausrichten darf. Das Öl-Geld lockt. Der Walliser setzte sich zunächst dafür ein, dass die Saudis gemeinsam mit dem nicht immer geliebten Nachbar Katar für das Turnier 2022 zusammenspannen. Dann versuchte er zunächst Italien, dann Griechenland und Ägypten eine gemeinsame Kandidatur mit dem Wüstenstaat für 2030 schmackhaft zu machen. Doch auch diese Idee scheiterte.

Regeln und Proteste ignorieren

Damit Infantinos Traum doch noch wahr werden konnte, baute sich der 54-jährige Walliser den Weltfussballverband nach seinem Geschmack um. 2016 als Reformer das Amt angetreten, entmachtete er bald einmal die damalige Generalsekretärin Fatma Samoura. Die nach den Wirren um Sepp Blatter und der WM-Vergabe nach Russland und Katar geschaffene FIFA-Ethik-Kommission besetzte er wie den mächtigen FIFA-Council mit ihm wohlgesinntem Personal.

Natürlich musste auch die eine oder andere Regel ignoriert oder zumindest etwas gebogen werden. Eigentlich dürften seit 2010 nicht mehr zwei WM-Turniere am selben Tag vergeben werden, um Absprachen zwischen den Kandidaturen zu verhindern. Trotzdem wurde das gestern am ausserordentlichen FIFA-Kongress so gemacht.

Es gab keine separate Entscheidung, ja nicht einmal eine echte Abstimmung. Die FIFA-Mitgliedsländer «stimmten» mit Applaus gleichzeitig den beiden Kandidaturen zu, es gab also keine Möglichkeit, 2030 anzunehmen und 2034 abzulehnen.

Auch hier sind die Beweggründe offensichtlich: Bei einer Abstimmung wären allfällige ablehnende Stimmen gegen Saudi-Arabien offensichtlich geworden. So gab es für Infantinos Freunde einen warmen Applaus. Protest-Aktionen wie ein Brief des Schweizerischen Fussballverbands SFV an die FIFA wurden gekonnt ignoriert.

Genauso wie kritische Stimmen von Menschenrechtsorganisationen bei der FIFA ebenfalls auf taube Ohren stossen. Etwa Human Rights Watch oder Amnesty International kritisierten die Lage in Saudi-Arabien stark. Neben der mangelnden Menschenrechtslage für Frauen, Mitglieder der LGBTQ+-Community auch die Tatsache, dass beim jüngsten Mega-Bauprojekt auf der arabischen Halbinsel bereits über 20'000 Menschen gestorben sind.

Trotzdem erhielt die WM-Kandidatur von Saudi-Arabien in der FIFA-Beurteilung 4,2 von 5 Punkten – die höchste je erzielte Bewertung. In der Sparte Menschenrechte sah der Fussball-Weltverband nur «moderates Risiko» für eine erfolgreiche Durchführung des Turniers.

Infantino macht, was er will

Eben: Infantino macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Er lagert die FIFA-Rechtsabteilung von Zürich nach Miami aus und lässt dort gemäss eines Berichts des «Blick» die Schulkosten seiner Tochter von seinem Arbeitgeber bezahlen – trotz eines Gehalts von über vier Millionen Schweizer Franken pro Jahr.

Neben der WM in Saudi-Arabien ist die Klub-WM im nächsten Jahr mit 32 Teams Infantinos anderer grosser Wurf. Der Walliser ist derart besessen von diesem Turnier, dass er gar auf der neuen Trophäe namentlich erwähnt wird. Dort steht unter anderem eingraviert:

«Die Krönung aller Vereinswettbewerbe. Der von FIFA-Präsident Gianni Infantino inspirierte Wettbewerb, der erstmals 2025 ausgetragen wird, stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten.»

Infantino präsentiert die Trophäe der Klub-WM. Video: YouTube/beIN SPORTS USA

Doch es gab bei der Klub-WM ein grosses Problem. Die FIFA fand keine TV-Sender, die bereit waren, für die Übertragungsrechte zu bezahlen – bis kürzlich DAZN doch noch ein Angebot machte. Der britische Streaminganbieter bot dem Weltverband eine Million, um die Spiele zu zeigen. Und welch Wunder: Der saudische Staatsfond PIF soll demnächst mit rund einer Milliarde bei DAZN als Teilinhaber einsteigen.

Die FIFA-Statuten sehen vor, dass Infantino 2031 sein Amt als Präsident niederlegen müsste – drei Jahre bevor seine WM in Saudi-Arabien über die Bühne geht. Man darf gespannt sein, ob er da auch noch ein Schlupfloch findet.