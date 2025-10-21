Er erzielte drei Tore: Barcelonas Fermin Lopez (r.). Bild: keystone

Fermin Lopez und Rashford glänzen: Barça schiesst Olympiakos Piräus doch noch ab

Barcelona – Piräus 6:1

Der FC Barcelona setzte sich 6:1 gegen Olympiakos Piräus durch. Nachdem die Katalanen zur Pause dank eines Doppelpacks von Fermin Lopez 2:0 geführt hatten, verkürzten die griechischen Gäste dank eines durch Ayoub El Kaabi in der 54. Minuten verwandelten Handelfmeters zwar, doch sah Mittelfeldspieler Santiago Hezze kurz darauf Gelbrot.

In Unterzahl kam von Olympiakos nicht mehr viel Gegenwehr, spätestens nach dem Penaltytor von Lamine Yamal war der Bann gebrochen. Zweimal Marcus Rashford und erneut Fermin Lopez, der damit seinen Dreierpack komplettierte, sorgten am Ende doch noch für klare Verhältnisse.

FC Barcelona - Olympiakos Piräus 6:1 (2:0).

SR Schnyder.

Tore: 7. Lopez 1:0. 38. Lopez 2:0. 53. El Kaabi (Penalty) 2:1. 68. Lamine Yamal (Penalty) 3:1. 74. Rashford 4:1. 76. Lopez 5:1. 79. Rashford 6:1.

Bemerkungen: 57. Gelb-Rote Karte gegen Hezze (Piräus).

Almaty – Pafos 0:0

Im zweiten frühen Spiel vom Dienstagabend flog João Correia von Pafos bereits in der 4. Minute vom Platz. Dennoch waren die Gäste bei Kairat Almaty in der Folge das gefährlichere Team und erzielten gar ein Tor, das aufgrund einer Abseitsstellung vom VAR aber aberkannt wurde. Weil Kairat das Mehr an Spielanteilen nicht in Treffer ummünzen konnte, blieb es am Ende beim 0:0. Für die Kasachen war es der erste Punkt in ihrer Champions-League-Geschichte, die Zyprioten holten sich bei der Premierensaison in der Königsklasse hingegen bereits den zweiten Punkt.

Im kasachischen Almaty gab es keine Tore zu sehen. Bild: keystone

Kairat Almaty - Pafos 0:0.

SR Kavanagh.

Bemerkungen: 4. Rote Karte gegen João Correia (Pafos). (nih/sda)