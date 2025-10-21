bedeckt, wenig Regen12°
Fussball

Fermin Lopez und Marcus Rashford glänzen: Barça schiesst Olympiakos ab

epaselect epa12470644 Barcelona midfielder Fermin Lopez (R), celebrates with Dro Fernandez, after scoring the second goal during the UEFA Champions League match between Barcelona and Olimpiacos, at th ...
Er erzielte drei Tore: Barcelonas Fermin Lopez (r.).Bild: keystone

Fermin Lopez und Rashford glänzen: Barça schiesst Olympiakos Piräus doch noch ab

21.10.2025, 20:4521.10.2025, 20:50
Inhaltsverzeichnis
Barcelona – Piräus 6:1Almaty – Pafos 0:0Die Tabelle

Barcelona – Piräus 6:1

Der FC Barcelona setzte sich 6:1 gegen Olympiakos Piräus durch. Nachdem die Katalanen zur Pause dank eines Doppelpacks von Fermin Lopez 2:0 geführt hatten, verkürzten die griechischen Gäste dank eines durch Ayoub El Kaabi in der 54. Minuten verwandelten Handelfmeters zwar, doch sah Mittelfeldspieler Santiago Hezze kurz darauf Gelbrot.

In Unterzahl kam von Olympiakos nicht mehr viel Gegenwehr, spätestens nach dem Penaltytor von Lamine Yamal war der Bann gebrochen. Zweimal Marcus Rashford und erneut Fermin Lopez, der damit seinen Dreierpack komplettierte, sorgten am Ende doch noch für klare Verhältnisse.

FC Barcelona - Olympiakos Piräus 6:1 (2:0).
SR Schnyder.
Tore: 7. Lopez 1:0. 38. Lopez 2:0. 53. El Kaabi (Penalty) 2:1. 68. Lamine Yamal (Penalty) 3:1. 74. Rashford 4:1. 76. Lopez 5:1. 79. Rashford 6:1.
Bemerkungen: 57. Gelb-Rote Karte gegen Hezze (Piräus).

Liveticker
Kann Leverkusen das bisher makellose PSG ärgern? Und schlägt Arsenal auch Atlético?

Almaty – Pafos 0:0

Im zweiten frühen Spiel vom Dienstagabend flog João Correia von Pafos bereits in der 4. Minute vom Platz. Dennoch waren die Gäste bei Kairat Almaty in der Folge das gefährlichere Team und erzielten gar ein Tor, das aufgrund einer Abseitsstellung vom VAR aber aberkannt wurde. Weil Kairat das Mehr an Spielanteilen nicht in Treffer ummünzen konnte, blieb es am Ende beim 0:0. Für die Kasachen war es der erste Punkt in ihrer Champions-League-Geschichte, die Zyprioten holten sich bei der Premierensaison in der Königsklasse hingegen bereits den zweiten Punkt.

Kairat&#039;s Yerkin Tapalov, left, and Pafos&#039; Quina fight for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Kairat Almaty and Pafos FC in Almaty, Kazakhstan, Tuesday, O ...
Im kasachischen Almaty gab es keine Tore zu sehen.Bild: keystone

Kairat Almaty - Pafos 0:0.
SR Kavanagh.
Bemerkungen: 4. Rote Karte gegen João Correia (Pafos). (nih/sda)

Leverkusen meistert den grossen Umbruch – doch jetzt folgt die Herkulesaufgabe

Die Tabelle

Kann Leverkusen das bisher makellose PSG ärgern? Und schlägt Arsenal auch Atlético?
Am heutigen Dienstagabend bekommt es Leverkusen in der Champions League mit einer Herkulesaufgabe zu tun, ist doch zu Hause Titelverteidiger Paris Saint-Germain der Gegner. Bei den Franzosen könnte Ousmane Dembélé, in diesem Jahr Gewinner des Ballon d'Or, nach einer Anfang September erlittenen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel sein Comeback geben. «PSG ist derzeit vielleicht sogar das beste Team von allen», so Sportdirektor Simon Rolfes. Es wird für die mit Personalsorgen kämpfenden Leverkusener also mehr als schwierig, in der Königsklasse nach den Unentschieden beim FC Kopenhagen (2:2) und daheim gegen die PSV Eindhoven (1:1) den ersten Sieg in dieser Saison einzufahren.
