Lukas Görtler fliegt vom Platz und kann es nicht fassen. Bild: keystone

«Mein Fussballherz hat geweint» – Schiri Fähndrich erklärt Rot gegen Görtler

Auch am Tag danach hadert St.Gallen mit dem Platzverweis gegen Lukas Görtler im Spiel gegen Lugano. Schiedsrichter Lukas Fähndrich versucht, den Entscheid zu erklären.

In St.Gallen läuft erst die fünfte Minute, als sich im Super-League-Spiel zwischen dem FCSG und Lugano (1:4) die entscheidende Szene abspielt. Espen-Captain Lukas Görtler schlägt eine Flanke in den Lugano-Strafraum und trifft in der Schussbewegung auch Gegenspieler Jonathan Sabbatini. Schiedsrichter Lukas Fähndrich lässt die Szene zunächst weiterlaufen, wird aber wenig später vom Videoassistenten an den Bildschirm gebeten.

Die Szene mit Görtler ab 30 Sekunden. Video: YouTube/SRF Sport

Nach dem Videostudium zückt der Unparteiische zum Unverständnis aller St.Galler die rote Karte und stellt Görtler vom Platz. Mit Nachspielzeit nun beinahe 90 Minuten in Unterzahl, kassiert der FSCG den ersten Punktverlust vor eigenem Anhang in dieser Saison und verpasst es, Leader YB nach dessen Niederlage gegen Basel auf die Pelle zu rücken. Trainer Zeidler, Görtler selbst und auch seine Mitspieler können den Entscheid nicht verstehen.

Fähndrich hat Verständnis für den Frust. Nach dem Spiel erklärt er beim Schweizer Fernsehen: «Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Fussballherz hat geweint in diesem Moment.» Er habe genau gewusst, dass er eine rote Karte gebe, die ihm eigentlich widerstrebe. Auf dem Platz habe der Unparteiische die Situation so gesehen, dass Görtler den Ball spiele und danach Sabbatini treffe.

Erst im Videostudium habe er gesehen, dass der Treffer oberhalb des Knöchels und mit den Stollen passiere. Fähndrich erklärt:

«Aufgrund des Reglements ist das dann leider eine rote Karte. Ich will noch einmal sagen, dass ich in diesem Moment wusste, dass das eine Entscheidung ist, die ich eigentlich nicht treffen will. Eine Entscheidung, die die Fussballwelt nicht versteht. Aber noch einmal: Ich habe gemäss dem Reglement gehandelt und nach bestem Wissen und Gewissen entschieden.»

Der Schiedsrichter betont auch, dass er Görtler keinen Vorwurf machen könne, irgendetwas gemacht zu haben, das bösartig sei. Es sei einfach so, dass die Unparteiischen in der Super League solche Situationen momentan als Platzverweis auslegen.

Hätte er denn die Regeln nicht anders interpretieren können? «Ich kann nicht Gott spielen und dann entscheiden, dass ich etwas anderes mache, weil mir die Entscheidung widerstrebt.» Es sei sein Job und habe diesen so gemacht, wie er müsse. Und auch Gelb gegen Görtler sei keine Option gewesen: «Eine gelbe Karte wäre falsch gewesen. Entweder Rot oder gar nichts.»

Umstrittenes Rot auch in Luzern

Gleicher Tag, anderes Stadion. Auch in Luzern kommt es am Sonntag zu einem zumindest diskutablen, frühen Platzverweis. In der 7. Minute steht Nicky Beloko Lausanne-Mittelfeldspieler Antoine Bernede auf den Knöchel. Auch hier fliegt der Luzerner erst nach dem Videostudium vom Platz.

Die Szene mit Beloko ab 18 Sekunden. Video: YouTube/SRF Sport

Im Gegensatz zu St.Gallen, kommt Luzern am Ende aber trotzdem zu drei Punkten. Die Zentralschweizer schaffen zu zehnt und nach 0:1-Rückstand die Wende und schlagen Lausanne-Sport zuhause mit 2:1. (abu)