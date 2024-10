Deniz Undav ist bei Stuttgart in Topform Bild: www.imago-images.de

Deutschland-Star Deniz Undav erscheint mit Mülltüte zum Nati-Zusammenzug

Deniz Undav zählt mit seiner unnachahmlichen Art zu den beliebtesten Nationalspielern. Und auch sein neuester Auftritt kommt bei den Fans gut an.

Benjamin Zurmühl / t-online

Ein Artikel von

Ohne die kurzfristig verletzten Jamal Musiala, Kai Havertz und Robin Koch hat sich die Nationalmannschaft am Montag in Herzogenaurach getroffen. Dabei hatten Julian Nagelsmann Neulinge Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jonathan Burkardt (Mainz 05) und Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) viel zu tun.

Nicht nur waren sie teilweise (Leweling und Burkardt) recht spontan ins Trainingscamp der beordert worden – sie mussten sich dort auch erst einmal vielen Menschen vorstellen, angefangen beim Social-Media-Team des Verbandes.

«Man muss sie einfach lieben»

Jamie Leweling vom VfB Stuttgart meisterte dies am Montagmittag mit einem Anflug von Schüchternheit («Jamie, hallo»), Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) ging schon deutlich kerniger zur Sache. Eine Lektion in Demut erhielten sie alle von Deniz Undav: Der VfB-Stürmer, zuletzt Torschütze gegen die Niederlande, trug seine Siebensachen nicht im Gucci-Rucksäckchen, sondern in einer blauen Mülltüte.

Ein Auftritt, der auch vielen Fans der Nationalmannschaft gefiel. Auf Instagram kommentierte ein Follower: «Alle: Rucksack, Taschen, Koffer, Undav: Müllbeutel.» Eine andere Followerin stellte klar: «Man muss sie einfach lieben. Und Deniz halt mit neuem Rucksack.» Eine andere Frau schrieb: «Die einen kommen mit den Gucci-Köfferchen und Undav mit 'nem Müllbeutel. Wahrscheinlich den Auftrag der Frau, vorher den Müll rauszubringen, vergessen.»

Viel Zeit zur Vorbereitung bleibt der Nationalelf nicht. Denn schon am Freitag steht in Zenica das Auswärtsspiel gegen Bosnien-Herzegowina in der Nations League an. Am Montag folgt dann die Partie in München gegen die Niederlande. Dort werden dann auch Thomas Müller, Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Manuel Neuer verabschiedet, die nach der Heim-EM ihren Rücktritt bekanntgegeben hatten. (abu/t-online.de)

