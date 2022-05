Die Champions League wird ab der Saison 2024/25 einen neuen Modus erhalten. Bild: keystone

UEFA bestätigt den neuen Champions-League-Modus ab 2024/25

Das neue Champions-League-Format ab der Saison 2024/25 steht – neu werden 36 statt wie bislang 32 in der Königsklasse mit dabei sein. Wie bereits Mitte April berichtet, hat die UEFA den ursprünglich vorgeschlagenen Modus noch einmal leicht angepasst: Zwei der zusätzlichen vier Startplätze in der Champions League gehen an die zuvor erfolgreichsten zwei Nationalverbände. Die Zahl der Gruppenspiele pro Team wächst von sechs auf acht statt, wie bislang geplant, auf zehn. Dies teilte die UEFA nach einem Entscheid des Exekutivkomitees mit.

Über die Zugangsvoraussetzung für die im Vergleich zur aktuellen Spielzeit vier zusätzlichen Clubs war bereits zuvor eine Debatte entbrannt. Im ursprünglichen Modell sollten zwei Plätze an Clubs vergeben werden, die in der Vergangenheit Erfolge im Europacup gefeiert hatten, sich in ihrer Liga aber nicht für die Champions League qualifizieren konnten. Dies hatten unter anderem der Zusammenschluss der europäischen Ligen sowie Fan-Organisationen kritisiert.

Mit der nunmehr beschlossenen Regelung würden in der aktuellen Saison England und die Niederlande profitieren und in der kommenden Spielzeit je einen Königsklassen-Vertreter mehr stellen. Die weiteren zusätzlichen zwei Champions-League-Plätze sollen an die fünftbeste Nation, derzeit Frankreich, und an einen weiteren nationalen Meister, der bislang nicht automatisch dabei war, gehen.

«Wir sind überzeugt, dass das gewählte Format die richtige Balance trifft und dass es die Ausgeglichenheit des Wettbewerbs verbessert und stabile Einnahmen generiert, die zwischen Klubs, Ligen und der Basis auf dem Kontinent verteilt werden können, während sich gleichzeitig die Popularität der Klubwettbewerbe steigert», sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

So sieht der neue Modus aus:

Statt der bisherigen Gruppenphase gibt es neu einen Liga-Modus. Jedes Team spielt acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner (vier Mal zuhause, vier Mal auswärts).

Statt wie bislang 32 Teams werden neu 36 Teams in der Champions League mitspielen.

Die besten acht Teams in der Liga qualifizieren sich direkt für die Achtelfinals. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 spielen ein Playoff mit Hin- und Rückspiel um die weiteren Plätze in der k.o.-Phase.

Auch die Europa League (8 Vorrundenspiele) und die Europa Conference League (6 Vorrundenspiele) werden ein ähnliches Format übernehmen.

Nicht verändern werden sich die Spieltage. Die europäischen Wettbewerbe werden gemäss der UEFA-Mitteilung weiterhin unter der Woche gespielt, die Wochenenden gehören den nationalen Wettbewerben. (abu/sda)