Manchester United wirft Trainer ten Hag raus – eine Klub-Legende übernimmt

Von 14 Pflichtspielen in dieser Saison gewann Manchester United lediglich 4 – eines im Ligacup gegen das unterklassige Barnsley (7:0) und noch keines in der Europa League. Dabei investierte der Klub im Sommer rund 215 Millionen Pfund in Spieler wie Leny Yoro (18), Manuel Ugarte (23), Matthijs de Ligt (25), Joshua Zirkzee (23) oder Noussair Mazraoui (26). (abu/sda)

Manchester United kassierte am Sonntag mit dem 1:2 bei West Ham United eine weitere Niederlage und belegt nach neun Runden in der Premier League bloss Platz 14.

Der Klub bestätigte am Montag die Trennung und gab bekannt, dass Ruud van Nistelrooy die Mannschaft interimistisch betreuten wird. Ten Hag wirkte seit Sommer 2022 als Nachfolger von Ralf Rangnick bei Manchester United. Die letzte Saison beendete ManUnited in der Premier League auf Platz 8, ausserdem gelang der Sieg im Cup.

Der Geduldsfaden der Klubführung von Manchester United ist gerissen: Trainer Erik ten Hag ist per sofort nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft.

