Die Szene welche im Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund für Furore sorgte: Adeyemi ( zweiter von rechts) schubst Lindström (dritter von rechts) zu boden. Bild: keystone

In der Schweiz, Deutschland und Spanien: Der VAR sorgt für Aufregung

Mal wieder geht ein Fussball-Wochenende vorüber, in dem die Video-Schiedsrichter in Europas-Top-Ligen im Fokus stehen. Besonders in Frankfurt sorgte der VAR für Entsetzen.

Moritz Meister

Der Video-Assistent-Referee (VAR) stand am vergangenen Fussball-Wochenende wieder in der Kritik. Nicht nur in der Super League, auch in weiteren Top-Ligen Europas sorgte der Video-Assistent für Aufregung.

Real Madrid – Girona

Real Madrid musste sich im Heimspiel gegen Girona mit einem 1:1 Unentschieden begnügen. Girona profitierte dabei von einer strittigen Penalty-Entscheidung des Unparteiischen. Nach dem Eingriff des VAR entschied der Schiedsrichter auf Handspiel von Marco Asensio und folglich Elfmeter für Girona.

Eine für die Spieler von Real Madrid unverständliche Entscheidung, die der Grund ist, warum der Vorsprung der «Königlichen» an der Tabellenspitze auf den FC Barcelona nur noch einen Punkt beträgt. Carlo Ancelotti sagte im Interview nach dem Spiel «das ist kein Elfmeter» der Italiener fühlte sich vom Schiedsrichter betrogen.

Frankfurt – Dortmund

Auch in der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sorgte der VAR für Wirbel. Beim Stand von 1:1 kam es im Strafraum zu einem Zweikampf von Frankfurts Jesper Lindström und Karim Adeyemi. Bei diesem schubste der deutsche Nationalspieler Lindström eindeutig von hinten um, doch Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied auf Handspiel des Dänens.

Die Szene im Video. Video: streamja

Eigentlich eine Situation in der sich der VAR einschalten sollte, um dem Schiedsrichter auf dem Platz Hilfestellung zu leisten. Doch dieser Eingriff blieb aus. Stegemann sagte nach dem Spiel, «da haben wir einen klaren Fehler gemacht.»

YB – Basel

Im Duell zwischen YB und dem FC Basel hatte Schiedsrichter Sando Schärer viel zu tun. Nachdem die Basler bereits zu Beginn der zweiten Hälfte nach einem Handspiel von Itten einen Penalty zugesprochen bekommen hatten, welcher von Darian Males verschossen wurde, forderte der FCB nach einem Zweikampf zwischen Males und Zesiger erneut einen Penalty. Doch sowohl der Pfiff als auch ein Eingriff des VAR blieb in dieser Situation aus.

Später folgte noch ein weiterer Aufreger für die Basler. Michael Lang wurde nach einem Foulspiel an Rrudhani zunächst mit gelb verwarnt, ehe der VAR sich zu Wort meldete und die Entscheidung korrigierte. Lang sah statt der Gelben Karte die glatt Rote Karte und musste vorzeitig unter die Dusche.

Sion – FC Zürich

Beim ersten Sieg des FCZ in dieser Saison, profitierte der Schweizer Meister un Sion von gleich zwei Entscheidungen des VAR. Dieser erkannte gleich zwei Treffer der Walliser Hausherren ab. Wobei die erste Entscheidung durchaus streitbar war. In der ersten Hälfte wurde nach Sions vermeintlichem 1:1 auf Foul an Marchesano entschieden. In Halbzeit zwei wurde Sions zweiter vermeintlicher Ausgleich in der Schlussphase aufgrund eines vorausgegangenen Handspiels von Dimitri Cavaré aberkannt.