Cristiano Ronaldo wurde Bundesliga-Klub angeboten

Die Eintracht sagte aber schnell ab. «Er ist gar keine Option für uns», sagt Sportdirektor Markus Krösche. Den Hessen dürften auch die finanziellen Mittel für den Transfer fehlen. Allerdings ist der Superstar auch im Winter wieder auf dem Markt. Sein Vertrag bei Manchester United wurde aufgelöst, nachdem der Portugiese den Klub in einem TV-Interview hart kritisiert hatte.

Auch der Grund für das Angebot ist einleuchtend: Ronaldo verpasste mit Manchester United die Qualifikation für die Champions League, wollte aber unbedingt in der Königsklasse spielen. Die Eintracht qualifizierte sich über den Gewinn der Europa League für die europäische Königsklasse. Gut möglich, dass «CR7» bei auch bei einigen anderen Champions-League-Vertretern angeboten wurde.

Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo wurde im Sommer bei Bundesligist und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt angeboten. Das bestätigte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann der «Bild-Zeitung». «Es stimmt», sagte er. «Sie hatten sogar schon einen Finanzierungsplan ausgearbeitet,» so Hellmann. Das Berater-Netzwerk Ronaldos baute den Kontakt demnach bereits vor der aktuellen Saison auf.

Superstar Cristiano Ronaldo ist auf Vereinssuche. Vor der Saison brachte ihn sein Beraternetzwerk mit einem Bundesligisten in Verbindung.

22. Dezember 2015: Sie wollten doch nur besonders spektakuläre Bilder zeigen. Doch die TV-Macher beim Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio überschätzen ihre Steuerkünste. Eine Drohne stürzt beinahe auf Marcel Hirscher.

«Dichter Flugverkehr in Italien.» So trocken kommentiert Marcel Hirscher auf seinem Instagram-Account die Szene, über welche die Sportwelt nach dem Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio spricht. Im zweiten Lauf kracht eine Drohne auf die Piste, unmittelbar hinter Hirscher.