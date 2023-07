Veröffentlicht wurde die Studie in der Zeitschrift «Sport Management Review».

Für die Forscherinnen und Forscher beweist die Studie, dass in männlich dominierten Sportarten die Geschlechterstereotype zu einer schlechteren Einschätzung der spielerischen Qualitäten der Frauen führen. Für den Frauenfussball hat das Auswirkungen auf die mediale Wahrnehmung, auf Investitionen und das wirtschaftliche Potenzial - eine Problematik, mit der sich Frauensport im Allgemeinen konfrontiert sieht: Obwohl laut der UNESCO 40 % aller sporttreibenden Personen Frauen sind, macht die Berichterstattung über Frauensport gerade mal 4 % des Gesamtvolumens aus.

Dabei zeigte sich, dass die Studienteilnehmenden den Männern auf den nicht verwackelten Bildern mit 4 Punkten auf einer Fünferskala bessere Noten gaben als den Frauen (3,8). Bei den verwackelten Aufnahmen erhielten beide Geschlechter eine Note von 3,5. Männer wurden also nur dann besser bzw. Frauen schlechter bewertet, wenn das Geschlecht erkennbar war.

Die Studie wurde von der Universität Zürich unter Beteiligung norwegischer und US-amerikanischer Fachkollegen und unter der Leitung von Carlos Gomez Gonzales veröffentlicht, wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte. 613 Personen – 276 Frauen und 337 Männer – mit einem Durchschnittsalter von 34 Jahren nahmen daran teil.

Eine neue Studie zeigt, dass Frauenfussball in der Wahrnehmung der Fans noch immer einen schweren Stand hat.

Luana Bühler mit der Schweizer Nationalmannschaft an einem Testspiel gegen China.

Luana Bühler mit der Schweizer Nationalmannschaft an einem Testspiel gegen China. Bild: www.imago-images.de

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle WM-Stadien in Neuseeland und Australien

Immer mehr Schlangen rund um den Zürichsee – das Wichtigste dazu in 3 Punkten

21 hässliche Häuser, in denen du nicht mal mietfrei wohnen würdest

So sieht Roger Federers Anwesen am Zürichsee aus, das gerade gebaut wird

Bayern will Mané von Weggang überzeugen +++ Nati-Goalie Köhn vor Wechsel in die Ligue 1

A Very British Scandal: Der BBC-Star, die Sexbilder, der Junkie und der Boulevard

Russland weist geplante AKW-Sprengung zurück +++ Biden: «Nato noch nie so stark»

Offiziell bestätigt: Am Nord-Stream-Tatort waren russische Militärschiffe

So viel Geld erhalten Schweizer Klubs von der FIFA für ihre WM-Fahrer

Ein halbes Jahr nach der Fussball-WM 2022 in Katar hat die FIFA ihre Abrechnung gemacht. Sieben Schweizer Klubs dürfen sich über Geld vom Weltverband freuen.

Fussballklubs, von denen Spieler an der Weltmeisterschaft teilnehmen, erhalten dafür eine Entschädigung. Prämien in der Höhe von insgesamt 181 Millionen Franken schüttet der Weltverband FIFA in diesem Jahr aus.