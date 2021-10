Ein Fake-Zitat von Mario Basler machte die Runde. Bild: IMAGO / Jan Huebner

Diskussion um Kimmich – TV-Sender «Euronews» fällt auf Fake-Spruch von Mario Basler rein

Mario Basler ist für seine derben Sprüche bekannt. Doch: Ein TV-Sender ist jetzt einem falschen Zitat des Ex-Fussballstars auf den Leim gegangen.

Da ist der TV-Sender «Euronews» dem deutschen Comedian Fabian Köster ja mal so richtig auf den Leim gegangen. Der Heute-Show-Komiker hatte nach dem Sport1-« Doppelpass » am Sonntag, in dem Ex-Fussballstar Mario Basler zu Gast war, bei Facebook ein angebliches Zitat Baslers gepostet. Das Thema: die Impfdebatte um Bayern-Star Joshua Kimmich .

Köster schreibt da: «Die junge Kerle da mit ihre Langzeitstuddien, zu meiner Zeit da hämmer uns morgens die Poggeimpfung, middaachs Malaria un abends 4 Wodka-Lemon reingeknallt, un heudde komme die da mit Bedenke, lasst euch impfe verdammt nochmal.» Das Problem: Basler hat das so nie gesagt. «Euronews» vermeldete es trotzdem.

Bei Twitter wird Fabian Köster für seinen Satire-Erfolg gefeiert. Er selbst postet noch einmal zwei Bilder, schreibt dazu mit einem Lach-Smiley: «Wie es begonnen hat, wie es geendet hat.»

Bei «Euronews» scheint der Fehler noch nicht aufgefallen zu sein. Der Artikel ist (Stand 22 Uhr) weiter auf der Homepage des TV-Senders zu finden. (t-online)