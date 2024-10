«Es läuft momentan vieles gegen uns»: die Stimmen zum Nati-Trauerspiel gegen Serbien

Wir verloren viele Zweikämpfe und machten um den eigenen Strafraum herum viel zu viele Fouls. So wurde es natürlich schwierig gegen die Serben, von denen wir wussten, dass sie eine physisch starke Mannschaft sind. Das Eigentor zum 0:1 war dumm, aber nur eine logische Folge dieser Fouls in Strafraumnähe. Gegen so eine Mannschaft darfst du nicht so viele Standards zulassen. Das war zu wenig, da müssen wir cleverer sein. Beim 0:2 von Mitrovic will ich verhindern, dass er mir durch die Beine ins nahe Eck schiessen kann.