So sieht das Sammelheft für die EM 2024 in Deutschland aus. Bild: screenshot de.topps.com

Morgen kommen die neuen EM-Sammelbildli in den Verkauf – so viel kosten sie

Mehr «Sport»

Das Panini-Fieber wird in der Schweiz in diesem Sommer durch das Topps-Fieber ersetzt. Vielleicht. An der EM 2024 stellt die italienische Kultmarke Panini zum ersten Mal seit über 40 Jahren nicht das offizielle Sammelalbum des Turniers. Sie wurde vom amerikanischen Hersteller Topps überboten.

So sieht der Sticker von Belgien-Stürmer Romelu Lukaku aus. Bild: screenshot de.topps.com

Auch wenn an einzelnen Kiosks die Topps-Sticker bereits verfügbar sind, ist morgen Donnerstag (4. April) offizieller Verkaufsstart des Sammelalbums. Fussball-Fans brauchen Ausdauer: Neu umfasst das komplette Album 728 Sticker, die es auf 88 Seiten einzukleben gilt. Dabei sind nicht nur die 24 EM-Teilnehmer vertreten, sondern auch alle Nationalmannschaften, welche die EM-Playoffs bestritten haben und dort gescheitert sind. Zudem gibt es auch Stadien, Logos, EM-Legenden und weitere Spezialsticker einzukleben.

In einem Päckchen sind sechs Sticker enthalten. Die Preise variieren in der Schweiz je nach Anbieter, wie der «Blick» recherchiert hat. So kostet ein Päckchen im Lidl nur 69 Rappen, während Coop oder bei Kiosk der Preis 1.30 Franken beträgt. Denner und Migros verlangen hingegen exakt einen Franken. Dafür gibt es beim Kiosk das Album gratis (solange Vorrat), während dieses anderswo zwischen 5.95 Franken und 6.90 Franken kostet.

Natürlich gibt es auch wieder grosse Sammelboxen mit 100 einzelnen Päckchen à je sechs Stickern zu kaufen. Zudem haben viele Anbieter im Moment noch Aktionen am laufen.

Im neuen Sammelalbum sind alle wichtigen Schweizer Nationalspieler vertreten. Einzig Vincent Sierro, der bei Toulouse und zuletzt auch in der Nati überzeugt hat, fehlt. Der Vertrag der UEFA mit Topps läuft noch bis zur EM 2028 und beinhaltet auch die Frauen-EM 2025 in der Schweiz oder die UEFA Nations League vom kommenden Jahr. (abu)