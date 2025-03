ManUtd knöpft Arsenal Punkt ab +++ Von Frankfurt kommt ohne Marmoush nicht mehr viel

Erfolgreich unterwegs ist die Eintracht, die auf Aurèle Amenda verzichtete, in der Europa League. Dort verteidigt das Team von Dino Toppmöller am Donnerstag daheim gegen Ajax Amsterdam einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel.

Im Heimspiel gegen die abstiegsgefährdete Union Berlin (1:2) ging die Eintracht Frankfurt durch das erste Tor von Neuzugang Michy Batshuayi in der Startviertelstunde in Führung. Nach der Pause sorgten Leopold Querfeld (62.) und Woo-Yeong Jeong (78.) für die Wende. Den möglichen Ausgleich verpasste Hugo Ekitiké tief in der Nachspielzeit, als er mit einem Handspenalty an Unions Goalie Frederik Rönnow scheiterte.

Die Eintracht Frankfurt verliert zum dritten Mal in Folge und zittert um ihren Platz in den Top 4 der Bundesliga. Nach Bayern München und Leverkusen konnte auch Union Berlin die Frankfurter bezwingen.

Langlauf-König Klaebo holt auch im 50er Gold – 6 WM-Starts, 6 WM-Titel

Johannes Hösflot Klaebo macht an der WM in Trondheim das halbe Dutzend an Goldmedaillen voll. Der Norweger gewinnt auch das Massenstartrennen über 50 km.

Sechs Starts, sechsmal Gold: Johannes Hösflot Klaebo schaffte bisher an nordischen Weltmeisterschaften Unerreichtes. Im abschliessenden Wettbewerb schien er auf dem Weg zum historischen Triumph einige Male in Nöten, doch er hielt sich in der Spitzengruppe – und im Schlussspurt war er dann wieder in seinem Element.