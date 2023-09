In Taranto brannte am Sonntagabend das Stadion.

Die Stimmung in diesem italienischen Stadion ist wortwörtlich «on fire»

Das apulische Derby zwischen Taranto und Foggia endete im Chaos. Schuld daran war ein Feuer, das von den Gästefans verursacht wurde. Das Stadion wurde stark beschädigt.

Wenn man den Ausdruck «die Stimmung anheizen» verwendet, ist das normalerweise im übertragenen Sinne gemeint. Doch am Sonntagabend in Taranto war der Satz nicht metaphorisch gemeint: Es waren echte Flammen, die das Fussballstadion beschädigten.

Das Stadion in Taranto steht in Flammen. Video: twitter

Diese unschönen Szenen, die von den Sirenen der Feuerwehrautos begleitet wurden, ereigneten sich nach dem apulischen Derby zwischen Taranto und Foggia in der Serie C. Das Feuer ging vom Gästesektor aus. Laut mehreren italienischen Medien wurde es von einer Rauchbombe verursacht, die von Foggia-Fans – deren Mannschaft mit 0:2 unterlag – auf gestapelten Plastik geworfen wurde. Es wird noch untersucht, ob das Feuer absichtlich ausgelöst wurde oder nicht.

Es gab keine Verletzten, da das Stadion bereits evakuiert worden war. Am Dienstag wurden die Bewohner des Viertels, in dem das Erasmo-Iacovone-Stadion liegt, erneut in Alarmbereitschaft versetzt: Ein weiteres Feuer brach an derselben Stelle aus und verursachte eine schwarze Rauchwolke. Der Grund dafür war, dass das erste Feuer vom Sonntagabend noch nicht vollständig gelöscht worden war. (yog/kat/watson.ch/fr)