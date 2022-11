Nach dem Spiel enttäuscht: Kanadas Torschütze Alphonso Davies. Bild: www.imago-images.de

Hopp Schwiiz Kanada

Unser Zweit-Team hat uns Freude bereitet – und wir trauern mit Kanada mit

Davies trifft für Kanada am World Cup und Kanada gewinnt den Davis Cup. Am Ende ist es aber nur für die Tennisspieler ein Freudentag. Für die Fussballer ist die WM nach der Vorrunde vorbei.

Während in Katar die Fussball-WM im Gang ist, findet der übrige Sport im übergrossen Schatten des Turniers weiter statt. So gewann etwa die Schweizer Skirennfahrerin Wendy Holdener nach 30 zweiten oder dritten Plätzen im amerikanischen Killington erstmals einen Weltcup-Slalom.

Kanadas Tennisspieler triumphierten erstmals im traditionsreichen Davis Cup. Im Final setzten sich Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov gegen Australien durch.

Spieler und Fans feiern den Gewinn der «hässlichsten Salatschüssel der Welt». Bild: keystone

Kaum machte die Meldung vom Sieg im Davis Cup die Runde, jubelte Kanada erneut über Davies, dieses Mal mit ie. Alphonso Davies, 22-jähriger Posterboy des Fussball-Nationalteams, schrieb Geschichte. Kaum war die WM-Partie gegen Kroatien angepfiffen, erzielte er das 1:0. Im fünften Spiel Kanadas an einer Weltmeisterschaft war es der erste Treffer überhaupt für die «Ahornblätter».

Nach 67 Sekunden trifft Davies zum 1:0. Video: SRF

Kanadische Gipfelstürmer

«Es ist keine Kleinigkeit, an einer WM teilzunehmen, und es ist eine noch grössere Sache, dort ein Tor zu erzielen», so der Kommentator des nationalen Senders CBC. «Den ganzen Weg hierher zu kommen und diesen Moment nicht zu erleben, hätte sich angefühlt, als würde man den Gipfel eines Berges erreichen und ihn dann in Nebel gehüllt vorfinden.»

Die Kanadier hatten bei ihrem Auftaktspiel die Fussballwelt positiv überrascht. Man war sich weitherum einig, dass der beherzte, offensive Auftritt gegen Belgien mit mindestens einem Punkt hätte belohnt werden müssen. Stattdessen setzte es eine 0:1-Niederlage ab.

Und so hatten Davies und Co. gegen Kroatien bereits das Messer am Hals. Der Start in die Partie gelang perfekt – doch danach ging es bergab. «Es war fantastisch. Für ein paar Minuten fühlte sich alles so gut an, so rein, so lustig», stellte der CBC-Kommentator fest.

«Wir haben unser Bestes gegeben»

Am Ende setzte sich Kroatien, der Vize-Weltmeister von 2018, verdient mit 4:1 durch. Weil Marokko zuvor überraschend Belgien 2:0 geschlagen hatte, ist klar: Für Kanada wird die WM nach der Gruppenphase vorbei sein.

«Es war nicht einfach. Ich bin enttäuscht», sagte Alphonso Davies. «Wir haben unser Bestes gegeben und das ganze Spiel über gekämpft. Wir freuen uns auf das dritte Spiel und hoffen, dort zu punkten.»

Überflieger Davies bejubelt seinen Treffer. Bild: keystone

Zum Abschluss wartet Marokko auf die Kanadier. Für die «Löwen vom Atlas» geht es noch ums Weiterkommen in die Achtelfinals.

Kanada blickt derweil bereits über diese Partie hinaus. In vier Jahren wird das Land gemeinsam mit den USA und Mexiko Co-Gastgeber der Fussball-WM 2026 sein.