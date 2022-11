Modric und Kroatien schlagen Kanada mit 4:1. Bild: keystone

Kroatien nach Rückstand souverän – Kanada trotz erstem Treffer bereits ausgeschieden

Kanada kommt gegen Kroatien zwar zum ersten WM-Tor überhaupt, muss sich jedoch 1:4 geschlagen geben. Damit verpassen die Nordamerikaner die K.o.-Phase.

Nach 67 Sekunden war es ausgerechnet Alphonso Davies, der Kanada per Kopf in Führung brachte. Der 22-jährige Bayern-Stürmer hatte im ersten Spiel gegen Belgien einen Penalty verschossen, holte damit gegen Kroatien das Verpasste nach. Damit sicherte sich Davies einen Eintrag in die Geschichtsbücher, denn Kanada hatte in den vier WM-Spielen davor (drei im Jahr 1986) noch nie ein Tor bejubeln können.

Davies bringt Kanada früh in Führung. Video: SRF

Sichtlich geschockt vom frühen Gegentreffer, brauchten die favorisierten Kroaten eine Weile, um ins Spiel zu finden. Mit zunehmender Spieldauer nahmen sie das Spieldiktat jedoch an sich und drehten die Partie noch vor der Pause. Erst sorgte der alleingelassene Andrej Kramaric aus spitzem Winkel für den Ausgleich, gut acht Minuten später zielte Marko Livaja von der Strafraumgrenze genau ins untere Eck.

Kramaric mit dem 1:1. Video: SRF

Livaja bringt Kroatien in Führung Video: SRF

Kanada konnte nicht an den guten Auftritt gegen Belgien anknüpfen und kam in der zweiten Halbzeit kaum mehr gefährlich vors Tor. Stattdessen mussten sie noch zwei weitere Gegentreffer hinnehmen.

Damit verbleibt der WM-Gastgeber von 2026 (zusammen mit Mexiko und den USA) auch nach dem zweiten Spiel an der WM in Katar ohne Punkte und ist vorzeitig ausgeschieden. Kroatien übernimmt derweil die Führung in der Gruppe F vor dem punktgleichen Marokko. Zum Schluss kommt es zum Duell mit Belgien, das einen Zähler hinter dem WM-Finalisten von 2018 liegt.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Kroatien - Kanada 4:1 (2:1)

Khalifa International Stadium. - 44'374 Zuschauer. - SR Matonte (URU).

Tore: 2. Davies 0:1. 36. Kramaric 1:1. 44. Livaja 2:1. 70. Kramaric 3:1. 94. Majer 4:1

Kroatien: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric (86. Pasalic), Brozovic, Kovacic (86. Majer); Livaja (61. Petkovic), Kramaric (72. Vlasic), Perisic (86. Orsic).

Kanada: Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea (62. Hoilett), Hutchinson (72. Adekugbe), Eustaquio (46. Kone), Davies; Buchanan, Larin (46. Osorio), David (72. Cavallini).

Verwarnungen: 52. Buchanan, 56. Lovren, 85. Modric, 85. Miller.

(mom/sda)