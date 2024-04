Er war einer der besten Runningbacks der NFL-Geschichte, nun ist O. J. Simpson tot. Bild: AP/Lovelock Correctional Center

Durch einen Mordprozess wurde er weltbekannt – nun erlag O. J. Simpson dem Krebs

Der frühere Football-Star O. J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Dies teilte seine Familie am Donnerstagnachmittag mit. Simpson erlag dem Krebs im Beisein seiner Kinder und Enkelkinder.

Simpson war zwischen 1969 und 1979 bei den Buffalo Bills und den San Francisco 49ers einer der besten Runningbacks der NFL und wurde einmal gar als bester Spieler in der American-Football-Liga ausgezeichnet. Seit 1985 ist er in der Hall of Fame des US-Sports.

Weltweite Bekanntheit erlangte Simpson dann aber vor allem durch den Strafprozess im Jahr 1994, in dem er des Mordes an seiner Exfrau Nicole Brown Simpson und deren Bekannten Ronald Goldman angeklagt wurde. Als Hauptverdächtiger floh Simpson vor der Polizei, die ihn festnehmen wollte. Die Verfolgungsjagd wurde in einem US-amerikanischen Fernsehsender live übertragen. Auch der Prozess war im Anschluss in den Medien sehr präsent. Im Oktober 1995 wurde Simpson jedoch freigesprochen. Später wurde der Fall in der erfolgreichen Serie «The People v. O. J. Simpson: American Crime Story» verfilmt.

Im Jahr 2008 musste Simpson dann trotzdem ins Gefängnis, weil er zwei Sammler von Fan-Artikeln mit Waffengewalt zur Herausgabe von Erinnerungsstücken gezwungen hatte. So sass er zwischen bis Oktober 2017 wegen Raubüberfalls und Geiselnahme fast neun Jahre im Gefängnis.

Knapp sieben Jahre später, am 10. April 2024, verstarb O. J. Simpson 76-jährig. (nih)