Interview

Heiko Vogel nach dem Europacup-Debakel des FCB: «Wir brauchen dringend Verstärkungen»

Sportdirektor Heiko Vogel erklärt direkt nach dem bitteren Ausscheiden in Kasachstan, welche Folgen das Verpassen des ersten Saisonziels für den FC Basel hat.

Jakob Weber und Céline Feller, Kostanay / ch media

Wie geht es dem Sportchef?

Heiko Vogel: Ich bin natürlich sehr, sehr enttäuscht. Weil ich glaube, dass wir diese Hürde hätten überspringen müssen. Aber wir haben es nicht heute, sondern im Hinspiel verloren.​

Basel-Sportchef Heiko Vogel ist über das FCB-Out schwer enttäuscht. Bild: keystone

In 15 schlechten Minuten.

Genau. Das darf nicht passieren.​

Waren es doch die Reisestrapazen, die am Ende den Ausschlag gegeben haben?

Nein. Wir waren gut im Spiel und 2:0 in Führung, ehe wir einen doofen Handelfmeter bekommen haben. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein offener Schlagabtausch, weil wir mehr riskieren mussten. Aber wir haben das Spiel gewonnen, trotz suboptimaler Vorbereitung.​

Kam in der Summe zu viel zusammen, auch, wenn man einen Blick auf die ganzen Ausfälle wirft.

Ja, das stimmt. Das Kader hat noch nicht das Gesicht, das wir uns am Ende der Transferperiode wünschen. Aber das gehört dazu, weil Transferangelegenheiten längerfristige Projekte sind. Aber auch so hätten wir Kostanay schlagen können.​

In welche Richtung wird es Veränderungen im Kader geben?

In alle. Wir haben noch Spieler - den Namen muss ich ja nicht nennen - der interessante Angebote hat. Aber natürlich wollen wir auch noch Verstärkungen präsentieren. Die brauchen wir dringend.​

Dan Ndoye hat Angebote.

Ja. Auch andere Spieler, aber jetzt geben wir das Diktat vor.​

Hat das Ausscheiden eine Auswirkung auf die Kadergrösse?

Das ist noch zu diskutieren. Aber wir wollen uns vor allem verstärken und Qualität dazu holen.​

Auf welchen Positionen?

Bis auf die Torwartposition suchen wir überall. In der Abwehr suchen wir einen Back-up, im Mittelfeld einen Puncher und auf dem Flügel einen Ersatz für Dan Ndoye, wenn er denn geht.



Dan Ndoye könnte den FC Basel bald verlassen. Bild: keystone

Welchen Einfluss hat das Ausscheiden auf mögliche Abgänge?

Natürlich kann es sein, dass jetzt der ein oder andere weg will. Aber wir haben uns mit allen auf einen Vertrag geeinigt und daran muss man sich auch halten.



Hat das Ausscheiden Folgen für Timo Schultz?

Diese Frage müssen Sie stellen, aber sie kommt zu früh und ist doch etwas respektlos. Lassen wir die Kirche im Dorf. Wir können das einordnen. (aargauerzeitung.ch)​