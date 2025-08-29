OK-Präsident Jakob Kamm beim Fassanstich. Bild: keystone

Armee-Alternative für die Patrouille Suisse – das ESAF ist eröffnet

Der OK-Präsident des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests, Jakob Kamm, hat zur Eröffnung des Festgeländes am Freitagmorgen in Mollis ein Bierfass angestochen. Für eine Überraschung sorgte dabei eine Spezialeinheit der Schweizer Armee.

Eine Spezialeinheit der Schweizer Armee ist zur Eröffnung des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests zum Festgelände geflogen. Die Fallschirmaufklärer ersetzten die Patrouille Suisse, deren Ausschluss zuvor für Diskussionen gesorgt hatte.

Fünf Soldaten flogen am Freitagmorgen aufs Festgelände des ESAF in Mollis GL und brachten dem OK-Präsident Jakob Kamm den Hammer für den Anstich eines Bierfasses.

Die Ehrendamen posieren für den Fotografen. Bild: keystone

Für Kamm war es gemäss eigenen Aussagen ein «surrealer Moment», von dem er nun 15 Jahre geträumt hatte. Er wünsche sich ein unfallfreies Eidgenössisches, sagte der OK-Präsident vor dem Wahrzeichen des ESAF, dem über 20 Meter hohen Holzmuni Max.

Die Springer ersetzten die Patrouille Suisse, welche zuvor vom Fest ausgeladen wurde, wie Kamm im Gespräch mit Keystone-SDA erklärte. Bereits im Frühjahr wurde aus Gründen der Nachhaltigkeit auf die Flugzeuge verzichtet.

Die Staffel der Armee. Bild: keystone

Kamm wurde deswegen stark kritisiert. Über 70 Hassmails habe er deswegen bekommen, sagte er weiter. Er zeigte sich dann erfreut über die Alternative, die mit einer Schweizer- und einer Glarnerfahne im Gepäck für staunende Gesichter sorgte.

Die Tradition, zur Eröffnung ein Bierfass anzustechen, geht auf die Rolle eines der Hauptsponsoren zurück. Nach dem Anstich gab es Freibier für alle. (ram/sda)