Hochnebel
DE | FR
burger
Sport
Tennis

WTA Ningbo: Belinda Bencic veröffentlicht Hassnachrichten nach Sieg

WUHAN, CHINA - OCTOBER 09: Belinda Bencic of Switzerland competes in the Women s Singles Round of 16 match against Iga Swiatek of Poland on day 6 of 2025 Wuhan Open at Optics Valley International Tenn ...
Belinda Bencic erhält trotz Sieg Hassnachrichten.Bild: IMAGO/VCG

Belinda Bencic veröffentlicht Hassnachrichten nach Sieg: «Ein paar von tausenden»

Trotz ihres Sieges im Achtelfinal des Ningbo Open erhält Belinda Bencic viele Hassnachrichten. Auf Instagram veröffentlicht sie einige davon.
16.10.2025, 08:1716.10.2025, 08:52

Es ist der traurige Alltag von Tennisprofis: Nach ihren Spielen bekommen sie dutzende oder gar hunderte Hassnachrichten von Menschen, die ihretwegen gerade eine Sportwette verloren haben. Gestern war das auch bei Belinda Bencic wieder der Fall – obwohl die Schweizerin im Achtelfinal des Ningbo Open in China gewonnen hat.

Die 28-Jährige veröffentlichte einige Screenshots in ihrer Instagram-Story. «Ich mache das sonst eigentlich nicht, aber heute war mir danach», kommentierte Bencic die Posts. So schrieb einer der User: «Ich will dir einen Tipp geben. Du weisst nicht, wie man einen Tennisschläger hält, also rate ich dir, einfach Schwänze zu halten. Du hast sicherlich viel Erfahrung als Prostituierte.»

WTA-Tennis: Belinda Bencic veröffentlicht Hassnachrichten – Teil 1.
Eine der Hassnachrichten, die Bencic erhalten hat.Bild: screenshot instagram

Ein anderer, noch viel schockierender Kommentar, wünschte der Olympiasiegerin von 2022 gar eine Vergewaltigung. Er kommt von einem Mann, der im Profilbild vermutlich seine Kinder zeigt. Zu einem dritten Kommentar, in dem sie «nur» als Verliererin bezeichnet wird, schreibt Bencic sarkastisch: «Das ist die netteste Nachricht, die ich heute erhalten habe.»

WTA-Tennis: Belinda Bencic veröffentlicht Hassnachrichten – Teil 2
Kinder im Profilbild, Slur und Vergewaltigungsdrohung in der Nachricht.Bild: screenshot instagram

Doch warum bekommt die Schweizerin sogar nach einem Sieg derartige Hassnachrichten? Bencic setzte sich gestern in Ningbo gegen Julija Starodubzewa (WTA 131) in äusserst umkämpften drei Sätzen durch. Entweder hatten die Nachrichtenschreiber erwartet, dass Bencic als Weltnummer 14 gegen die deutlich schlechter klassierte Ukrainerin klarer und schneller gewinnt und entsprechende Wetten gesetzt. Oder aber sie hatten auf der Rechnung, dass Starodubzewa als Qualifikantin in China bereit ihren vierten Sieg in Folge feiert.

Eine versöhnliche Note erhielt der Tag für Bencic doch noch. In ihrer letzten Story schreibt sie: «Natürlich bekomme ich auch so viele unterstützende Nachrichten. Lasst uns das nicht vergessen – insbesondere in solchen Momenten. Danke euch allen. Ihr treibt mich an.»

WTA-Tennis: Belinda Bencic bedankt sich auch für unterstützende Nachrichten.
Bild: screenshot instagram

Im Viertelfinal trifft Bencic am Freitag auf die Siegerin der Partie zwischen der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 31) und der als Nummer 2 gesetzten French-Open-Siegerin Jasmine Paolini (WTA 8) aus Italien. (abu/sda)

Mehr Tennis-Geschichten:
Riesen-Ding! Vacherot, die Nummer 204 der Welt, gewinnt das Turnier von Shanghai
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Turniersiege von Belinda Bencic
1 / 10
Alle Turniersiege von Belinda Bencic
Abu Dhabi 2023: Bencic – Samsonowa 1:6, 7:6, 6:4.
quelle: keystone / ali haider
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hypercar-Auktion: Liebe des Lebens vs. Auto
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
20 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Ooh'Jay
16.10.2025 08:56registriert Februar 2014
Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein! Das ist extrem verstörend…
432
Melden
Zum Kommentar
avatar
xTuri
16.10.2025 09:12registriert Januar 2015
Echt erschreckend. Finde es aber gut, dass die User nicht verpixelt wurden, sondern alles gezeigt wird.
423
Melden
Zum Kommentar
avatar
Die Quittung
16.10.2025 09:00registriert Juli 2024
Ich frage mich teilweise echt, was das solchen Menschen gibt? Ist es die relative Anonymität, ein Machtgefühl oder einfach trolling? Würden die das im echten Leben auch so äussern? Ich hab echt Fragen...
232
Melden
Zum Kommentar
20
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
«Letzte» Geisel-Leichen übergeben +++ Hamas übergab falsche Leiche
3
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
4
Ein Foto zeigt: So hat sich Netanjahu selbst ausgetrickst
5
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
Meistkommentiert
1
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Schwarzer Block bei Palästina-Demo in Bern: Hunderte Personen identifiziert
4
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
5
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
3
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
4
Pfünderli für 99 Rappen – Aldi löst Konkurrenzkampf bei Brot aus
5
Wenn die gegnerischen Fans vor dem Hotel auftauchen, feiert Suriname einfach mit
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
28 von 48 WM-Teilnehmern stehen nach der Länderspielpause im Oktober fest. Während in einigen Kontinentalverbänden die Entscheidungen gefallen sind, sind in Europa sowie Nord- und Mittelamerika noch einige Plätze zu vergeben.
Bereits qualifiziert: England
Zur Story