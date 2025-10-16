Belinda Bencic erhält trotz Sieg Hassnachrichten. Bild: IMAGO/VCG

Belinda Bencic veröffentlicht Hassnachrichten nach Sieg: «Ein paar von tausenden»

Trotz ihres Sieges im Achtelfinal des Ningbo Open erhält Belinda Bencic viele Hassnachrichten. Auf Instagram veröffentlicht sie einige davon.

Es ist der traurige Alltag von Tennisprofis: Nach ihren Spielen bekommen sie dutzende oder gar hunderte Hassnachrichten von Menschen, die ihretwegen gerade eine Sportwette verloren haben. Gestern war das auch bei Belinda Bencic wieder der Fall – obwohl die Schweizerin im Achtelfinal des Ningbo Open in China gewonnen hat.

Die 28-Jährige veröffentlichte einige Screenshots in ihrer Instagram-Story. «Ich mache das sonst eigentlich nicht, aber heute war mir danach», kommentierte Bencic die Posts. So schrieb einer der User: «Ich will dir einen Tipp geben. Du weisst nicht, wie man einen Tennisschläger hält, also rate ich dir, einfach Schwänze zu halten. Du hast sicherlich viel Erfahrung als Prostituierte.»

Eine der Hassnachrichten, die Bencic erhalten hat. Bild: screenshot instagram

Ein anderer, noch viel schockierender Kommentar, wünschte der Olympiasiegerin von 2022 gar eine Vergewaltigung. Er kommt von einem Mann, der im Profilbild vermutlich seine Kinder zeigt. Zu einem dritten Kommentar, in dem sie «nur» als Verliererin bezeichnet wird, schreibt Bencic sarkastisch: «Das ist die netteste Nachricht, die ich heute erhalten habe.»

Kinder im Profilbild, Slur und Vergewaltigungsdrohung in der Nachricht. Bild: screenshot instagram

Doch warum bekommt die Schweizerin sogar nach einem Sieg derartige Hassnachrichten? Bencic setzte sich gestern in Ningbo gegen Julija Starodubzewa (WTA 131) in äusserst umkämpften drei Sätzen durch. Entweder hatten die Nachrichtenschreiber erwartet, dass Bencic als Weltnummer 14 gegen die deutlich schlechter klassierte Ukrainerin klarer und schneller gewinnt und entsprechende Wetten gesetzt. Oder aber sie hatten auf der Rechnung, dass Starodubzewa als Qualifikantin in China bereit ihren vierten Sieg in Folge feiert.

Eine versöhnliche Note erhielt der Tag für Bencic doch noch. In ihrer letzten Story schreibt sie: «Natürlich bekomme ich auch so viele unterstützende Nachrichten. Lasst uns das nicht vergessen – insbesondere in solchen Momenten. Danke euch allen. Ihr treibt mich an.»

Bild: screenshot instagram

Im Viertelfinal trifft Bencic am Freitag auf die Siegerin der Partie zwischen der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 31) und der als Nummer 2 gesetzten French-Open-Siegerin Jasmine Paolini (WTA 8) aus Italien. (abu/sda)