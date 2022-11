Al-Shammari traf mit seiner Aussage einen Nerv. Der Tweet hat innert weniger Stunden fast eine halbe Million Likes und über 100'000 Retweets gesammelt. «Ich stimme mit Ihnen überein. Besucher aus dem Ausland sollten anderen Nationen nicht ihren Glauben und ihre Normen aufzwingen», schrieb ein Twitter-User. Andere waren hingegen gar nicht einverstanden mit der Aussage des Katarers. So entgegnete ein User: «Menschenrechte sind nicht nur eine Meinungsverschiedenheit.» (cma)

Damit schlug er in eine ähnliche Kerbe wie Gianni Infantino. Am Samstag sagte der FIFA-Präsident , die Europäer sollten sich für ihre Vergangenheit entschuldigen und keine Moralpredigten halten.

«Als Katarer bin ich stolz, auf was passiert ist», schrieb Al-Shammari auf Twitter. «Ich weiss nicht, wann die Menschen im Westen begreifen werden, dass ihre Werte nicht universell sind. Es gibt andere Kulturen mit anderen Werten, die ebenso respektiert werden sollten.» Weiter schrieb er: «Wir sollten nicht vergessen, dass der Westen nicht der Sprecher der Menschheit ist.»

Auch die Katarer gingen auf Grants Erlebnis ein. Unter den Kommentierenden befand sich auch ein gewisser Dr. Nayef Nahar Al-Shammari. Der Katarer ist Direktor für Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften an der «Qatar University».

In seinem Blog schilderte Grant, was genau passiert ist. 25 Minuten sei er von Sicherheitskräften angehalten worden. Einer habe ihm gesagt, dass das Shirt politisch sei und es deswegen nicht erlaubt sei. Mehrfach hätten sie ihn dazu aufgefordert, das Shirt abzuziehen. Er habe sich dem widersetzt.

Für Aufsehen sorgte auch ein Vorfall, der sich am Montag vor dem Spiel Wales gegen USA ereignet hat. Der bekannte US-Journalist Grant Wahl wollte das Spiel mit einem regenbogenfarbigen Shirt betreten. Ihm wurde jedoch der Zutritt zum Stadion verweigert, wie er auf Twitter schrieb. «Du musst dein Shirt wechseln, das ist nicht erlaubt», soll der Sicherheitsbeamte beim Einlass gesagt haben.

Die WM in Katar ist gerade mal zwei Tage alt – und bereits gibt es zahlreiche Kontroversen. Hohe Wellen hat etwa das Verbot der «One-Love»-Binde geschlagen. Die FIFA untersagte den Captains die Binde zu tragen, welche ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen soll. Derweil wurde den Belgiern verboten, ein Trikot mit dem Schriftzug «Love» zu tragen .

Europäische Nationen geben FIFA-Druck nach und spielen ohne «One Love»-Armbinde

Die Captains von England, Deutschland, der Schweiz und anderen Nationen werden an der WM in Katar nicht mit ihrem geplanten Captain-Armband auflaufen. Das teilen sie in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

«Wir sind sehr frustriert über die Entscheidung der FIFA, die unserer Meinung nach beispiellos ist», hiess es in der Erklärung.