Zeidler ist in St.Gallen neben Präsident Hüppi zum stärksten und mächtigsten Mann aufgestiegen. Er muss sich erstmals seit seinem Amtsantritt im Frühling 2018 mit anderen Ansichten und mit einer neuen Person an seiner Seite auseinandersetzen. Entscheidend wird sein, wie sich Trainer und Sportchef finden, wie sie harmonieren.

Der FC St.Gallen ist auch dank Sutter in den vergangenen Jahren immer grösser geworden. Deshalb will sich der Verein in der sportlichen Leitung breiter aufstellen, sprich, die Kompetenzen auf zwei Personen aufteilen. Damit konnte sich Sutter offenbar nicht arrangieren. Die Trennung ist die logische Konsequenz. Der 55-Jährige ist damit ein Opfer seines eigenen Erfolgs geworden.

Sutter war auf diesem Weg ein wichtiger Pfeiler. Der frühere Schweizer Internationale, der zuvor noch nie Sportchef eines Super-League-Klubs war, liess sich durch nichts aus der Ruhe bringen, galt aber als scharfer Analytiker und als einer, der auch harte Entscheide fällen konnte. Sutter ist ein Mensch, dem Grundsätze und Werte wichtig sind. Er weiss, wie er arbeiten will. Und er weiss auch, wie er nicht arbeiten will.

Der Entscheid des Verwaltungsrates kommt überraschend. Der FC St.Gallen belegt zur Winterpause Rang zwei, das Stadion ist fast immer voll, der Rückhalt in der Region ungebrochen und die Transferpolitik der Ostschweizer ging in den vergangenen sechs Jahren meistens auf.

Es ist beim FC St.Gallen der erste grosse Knall, seit die neue Führung am Werk ist. Der Klub trennt sich per sofort von Sportchef Alain Sutter. Zwischen Sutters Vorstellung im Kybunpark und der Bekanntgabe der Freistellung sind auf den Tag genau sechs Jahre vergangen. Das lange gut aufeinander abgestimmte Triumvirat mit Sutter, Trainer Peter Zeidler und Präsident Matthias Hüppi ist Geschichte.

Flugzeug-Crash in Tokio – darum haben alle 379 Menschen an Bord überlebt

Die zwei Gesetzten sind bekannt – darum geht es im Playoff-Rennen in der NFL noch

Nach der vorletzten Runde stehen die beiden Sieger in der NFC und in der AFC fest. Als jeweilige Nummer 1 ziehen die San Francisco 49ers und die Baltimore Ravens in die Playoffs ein.

Die San Francisco 49ers und die Baltimore Ravens gehen als jeweilige Nummer 1 in die Playoffs von NFC und AFC. Das bedeutet, dass sie für den Einzug in den Super Bowl (am 11. Februar in Las Vegas) eine Runde weniger überstehen müssen als die zwölf weiteren Teams, die sich für die Playoffs qualifizieren. Dazu haben sie jeweils Heimvorteil.