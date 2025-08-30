freundlich15°
DE | FR
burger
Sport
Schwingen

ESAF 2025: Muni Max zieht nach Uri – Frust bei den Glarnern

Der Holzmuni Max und der Gabentempel am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Freitag, 29. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Muni Max zieht nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest um.Bild: keystone

Die erste Entscheidung am ESAF ist gefallen: Muni Max zieht in einen anderen Kanton

Erst wollte ihn keiner, dann plötzlich alle: Muni Max, das Wahrzeichen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis. Nun ist klar, wo seine Zukunft liegt. Doch viele Fragen bleiben offen.
30.08.2025, 07:4730.08.2025, 07:47
Simon Häring / ch media
Mehr «Sport»

Bis am Mittwoch um Mitternacht konnten sich Interessenten melden, nun ist die Entscheidung gefallen: Muni Max findet im Kanton Uri eine neue Heimat, und zwar in Andermatt. Das gaben die Verantwortlichen am Tag vor dem Anschwingen bekannt.

Wesentliche Fragen bleiben indes offen: Etwa wer den Holzkoloss gekauft hat, wie hoch der Preis liegt und wie Muni Max künftig genutzt werden soll. Erst am Samstag will sich die Käuferschaft zu diesen Fragen äussern.

Angebote aus sechs Kantonen

Sechs Angebote seien eingegangen – aus den Kantonen Glarus, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Schwyz, Graubünden und Uri. Vier davon überzeugten mit detaillierten Konzepten und breiter Abstützung in den Regionen. Nach sorgfältiger Prüfung fiel die Wahl auf Uri.

Der Muni ist 21 Meter hoch, 182 Tonnen schwer, mit 18’727 Schrauben aus 1200 Kubikmeter Holz und 4440 Einzelteilen zusammengebaut und begeistert die Menschen, seit er auf dem Gelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis steht: Anfang August wurde der Koloss aus Schweizer Holz aufgebaut. Seither ist er ein Publikumsmagnet.

Sägemehlmeister Zaugg
Der Götze von Glarus oder wie das ESAF die Unschuld verloren hat

Allerdings war seither auch eine Debatte darüber entbrannt, wie es mit dem Muni nach Ende des Schwing- und Älplerfests weitergeht.

Umweltverbände gegen Glarner Lösung

Für eine Glarner Lösung setzte sich Michael Ladwig ein. Der pensionierte Ingenieur wollte Muni Max rund ums Gletti-Moor in Braunwald aufstellen, doch Umweltverbände bekämpften diese Idee. Also legte Ladwig ein neues Projekt vor, das einen Standort in der Tourismuszone vorsah und bei dem Max zu einem Restaurant umgebaut worden wäre.

Auch die Schwägalp zeigte Interesse. Aber auch hier kam es zu keiner Lösung. Die Schwägalp hätte Max nämlich nur ausleihen wollen, aber nicht fix für zehn Jahre übernehmen. Und sowieso: Plötzlich wollte der Kanton Glarus Muni Max doch nicht mehr zur «Adoption» freigeben.

Muni Max des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes 2025 Glarnerland+, am Freitag, 15. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Bald wird Max in Uri zu sehen sein.Bild: keystone

Schon gar nicht sollte das neue Wahrzeichen von Glarus in Appenzell Ausserrhoden eine neue Heimat finden – und noch weniger in Uri. Bald kursierten Gerüchte, der Urkanton mit dem Stier im Wappen wolle Muni Max als neue Attraktion auf dem Oberalppass aufstellen.

Niederlage für Glarner Politiker

Das rief drei Glarner Landräte um Andreas Luchsinger auf den Plan. Ihre Forderung an die Regierung: Sorgt dafür, dass Muni Max im Kanton bleibt. Es müsse alles daran gesetzt werden, den Koloss in Glarus zu behalten. Und zwar an einem Ort, wo er Wertschöpfung bringt – nicht einfach an einem Bahngleis oder Kreisel, wo die Leute vorbeifahren.

Der «Sorgerechtsstreit» um Muni Max entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn einst wollte niemand etwas vom Bauwerk wissen, das als Bieridee entstanden war. Der Kanton Glarus wollte zum Beispiel nicht, dass Muni Max schon ein Jahr vor und bis ein Jahr nach dem Fest stehen bleibt.

Nun zieht Muni Max nach dem Eidgenössischen einen Kanton weiter. Ausgerechnet nach Uri. (riz/aargauerzeitung.ch)

Der Liveticker zum ESAF:

Liveticker
Der erste Gang am ESAF in Mollis hat begonnen – schlechter Start für die Berner
Mehr zum ESAF:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 9
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

Der gigantische Holz-Muni Max begrüsst am Freitag die ersten ESAF-Besucher in Mollis.
quelle: keystone / urs flueeler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Willkommen im Paralleluniversum ESAF – diese Eigenheiten gibt es nur am Eidgenössischen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Meistgelesen
1
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
2
Der nächste Vollmond wird ganz besonders – er erscheint blutrot
3
Dieser junge Schweizer hat mit einem Sprung von einer Klippe einen Weltrekord gebrochen
4
Eklat in der Hockey-Justiz: Ryan Gardner muss nach Skandal-Entscheid gehen
5
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
Meistkommentiert
1
Lausanne verliert Kaly Sène nach England +++ Xavi nach London – aber nicht zu Chelsea
2
Eigenmietwert: Darum fürchten sich die Solarinstallateure vor der Abschaffung
3
Dieser Politiker wehrt sich gegen Röstis Pläne: «Tempo 30 ist eine Chance für Zentren»
4
Ratet mal, was noch schlimmer ist als Polterabend?
5
Erstmals erreichen alle Nato-Staaten das Zwei-Prozent-Ziel – das ist der Spitzenreiter
Meistgeteilt
1
Ukraine warnt vor Grossangriff +++ USA verkaufen Patriot-Raketen an Dänemark
2
Trump zertrümmert die Demokratie – Stück für Stück
3
War's das mit dem Sommer? Das sagt der Meteorologe
4
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
5
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
Lausanne schafft Sensation und kostet Solskjaer den Job – Servette scheitert an Donezk
Lausanne-Sport gelingt der Exploit in Istanbul. Die Waadtländer gewinnen im Hexenkessel des 16-fachen türkischen Meisters Besiktas Istanbul und stehen in der Ligaphase der Conference League.
Zur Story