Überraschungsmann Ramseier gegen Schwergewicht – das sind die Spitzenpaarungen im 5. Gang

Der Samstag am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ist vorbei, die spannendste Frage ist jetzt: Mit welchen Paarungen geht es am Sonntag weiter? Kann Werner Schlegel seine Führung verteidigen? Geht der Höhenflug vom Berner Überraschungsmann Fritz Ramseier weiter?

Das Einteilungsbüro am ESAF in Mollis hat seine Arbeit getan. Am Sonntagmorgen (7.45 Uhr) treffen im 5. Gang des ESAF so der Führende Werner Schlegel und der Drittplatzierte Curdin Orlik aufeinander.

Der ältere Bruder von Armon Orlik liegt bei Wettkampfhälfte einen Punkt hinter Schlegel und könnte diesen mit einem Sieg überholen. Der Überraschungsmann des ersten Tages, der Zweitplatzierte Fritz Ramseier, greift mit dem Thurgauer Schwergewicht Domenic Schneider zusammen.

Die mit 1,5 Punkten Rückstand ebenfalls noch in Tuchfühlung zur Spitze klassierten Joel Wicki und Armon Orlik erhielten vermeintlich leichtere Gegner zugeteilt. Der König aus der Innerschweizer greift mit dem Südwestschweizer Eidgenossen Romain Collaud zusammen, der Bündner mit dem Teilverbandskranzer Steven Moser.

Und hier noch die Spitzenpaarungen in einfacher Übersicht:

Lukas Bissig ** (ISV) – Adrian Odermatt *** (NWSV)

Christian Biäsch ** (NOSV) – Michael Moser ** (BKSV)

Thomas Burkhalter ** (NOSV) – Fabian Staudenmann *** (BKSV)

Matthias Aeschbacher *** (BKSV) – Matthias Herger *** (ISV)

Valentin Steffen * (BKSV) – Lars Voggensperger *** (NWSV)

Steven Moser ** (SWSV) – Armon Orlik *** (NOSV)

Romain Collaud *** (SWSV) – Joel Wicki *** (ISV)

Fritz Ramseier ** (BKSV) – Domenic Schneider *** (NOSV)

Curdin Orlik *** (BKSV) – Werner Schlegel *** (NOSV)

Hier gibt es die komplette Einteilung für den 5. Gang in der Übersicht. (abu/sda)

