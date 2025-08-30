freundlich17°
DE | FR
burger
Sport
Schwingen

ESAF-Einteilung: Die Spitzenpaarungen für den 5. Gang in Mollis

Fritz Ramseier, rechts, und Joel Strebel, links, im 4. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Der Berner Fritz Ramseier kriegt es im 5. Gang am ESAF mit einem echten Schwergewicht zu tun.Bild: keystone

Überraschungsmann Ramseier gegen Schwergewicht – das sind die Spitzenpaarungen im 5. Gang

30.08.2025, 21:4031.08.2025, 08:19
Mehr «Sport»

Der Samstag am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ist vorbei, die spannendste Frage ist jetzt: Mit welchen Paarungen geht es am Sonntag weiter? Kann Werner Schlegel seine Führung verteidigen? Geht der Höhenflug vom Berner Überraschungsmann Fritz Ramseier weiter?

Das Einteilungsbüro am ESAF in Mollis hat seine Arbeit getan. Am Sonntagmorgen (7.45 Uhr) treffen im 5. Gang des ESAF so der Führende Werner Schlegel und der Drittplatzierte Curdin Orlik aufeinander.

Der ältere Bruder von Armon Orlik liegt bei Wettkampfhälfte einen Punkt hinter Schlegel und könnte diesen mit einem Sieg überholen. Der Überraschungsmann des ersten Tages, der Zweitplatzierte Fritz Ramseier, greift mit dem Thurgauer Schwergewicht Domenic Schneider zusammen.

Zum Liveticker:

Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig

Die mit 1,5 Punkten Rückstand ebenfalls noch in Tuchfühlung zur Spitze klassierten Joel Wicki und Armon Orlik erhielten vermeintlich leichtere Gegner zugeteilt. Der König aus der Innerschweizer greift mit dem Südwestschweizer Eidgenossen Romain Collaud zusammen, der Bündner mit dem Teilverbandskranzer Steven Moser.

Und hier noch die Spitzenpaarungen in einfacher Übersicht:

  • Lukas Bissig ** (ISV) – Adrian Odermatt *** (NWSV)
  • Christian Biäsch ** (NOSV) – Michael Moser ** (BKSV)
  • Thomas Burkhalter ** (NOSV) – Fabian Staudenmann *** (BKSV)
  • Matthias Aeschbacher *** (BKSV) – Matthias Herger *** (ISV)
  • Valentin Steffen * (BKSV) – Lars Voggensperger *** (NWSV)
  • Steven Moser ** (SWSV) – Armon Orlik *** (NOSV)
  • Romain Collaud *** (SWSV) – Joel Wicki *** (ISV)
  • Fritz Ramseier ** (BKSV) – Domenic Schneider *** (NOSV)
  • Curdin Orlik *** (BKSV) – Werner Schlegel *** (NOSV)

Hier gibt es die komplette Einteilung für den 5. Gang in der Übersicht. (abu/sda)

Mehr zum ESAF in Mollis:

«Hühnerhaut pur»: Hier singen über 50'000 Fans in Mollis gemeinsam die Schweizer Hymne
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 35
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

Der neue Schwingerkönig: Armon Orlik posiert mit Siegermuni «Zibu».
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Willkommen im Paralleluniversum ESAF – diese Eigenheiten gibt es nur am Eidgenössischen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
1
Meistgelesen
1
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
2
Der nächste Vollmond wird ganz besonders – er erscheint blutrot
3
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
4
War's das mit dem Sommer? Das sagt der Meteorologe
5
Der Schweiz drohen weitere Probleme wegen Trump – und damit Negativzinsen
Meistkommentiert
1
YB engagiert jungen Engländer +++ Chelsea holt ManUtd-Angreifer Garnacho
2
Eigenmietwert: Darum fürchten sich die Solarinstallateure vor der Abschaffung
3
Dieser Politiker wehrt sich gegen Röstis Pläne: «Tempo 30 ist eine Chance für Zentren»
4
JD Vance erklärt sich bereit fürs Präsidentenamt, «wenn es zu einer Tragödie kommt»
5
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Ukrainer für Waffenruhe nur mit Garantien +++ Putin weiter nicht zu Gesprächen bereit
3
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
4
Mike Powell zeigt Carl Lewis den Meister und stellt einen Weltrekord für die Ewigkeit auf
5
ZSC siegt locker, Lausanne verliert erneut +++ Vingegaard dominiert an der Vuelta
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis bietet ganz grossen Sport. Der Wettkampf ist hochklassig, überaus spannend – aber leider auch wegen vieler fragwürdiger Entscheide dramatisch.
Vor dem achten und letzten Gang des ESAF eskalierte die Lage hinter den Kulissen in Mollis. Der Berner Verband fühlte sich betrogen und legte gegen die Benotung eines Ganges laut SRF-Angaben Rekurs ein. Fabian Staudenmann hatte nur 9,75 Punkte für seinen Sieg gegen Domenic Schneider erhalten.
Zur Story