Liveticker
Zug schnuppert gegen Davos an der Führung +++ Wallmark trifft den Pfosten, Rappi im Glück
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Das Wichtigste in Kürze:
- Der Qualifikationssieger Davos tat sich im ersten Spiel schwer, setzte sich gegen Zug aber in extremis noch 4:3 durch. Nun wollen es die Zentralschweizer am Sonntag vor heimischem Publikum noch etwas besser machen und die Serie ausgleichen.
- Fribourg-Gottéron, der Zweite der Qualifikation in der National League, ist im zweiten Spiel der Playoff-Viertelfinals bereits etwas unter Druck.
- Zum Auftakt der Serie unterlagen die Freiburger zuhause den Rapperswil-Jona Lakers überraschend 2:5. Nun ist am Zürichsee eine Reaktion gefordert, wenn Gottéron in der Best-of-7-Serie nicht 0:2 in Rückstand geraten will. Spiel 1 in Freiburg endete hitzig mit mehreren Schlägereien.
- Beide Partien beginnen um 20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live informiert. (abu/sda)
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