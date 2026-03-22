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Playoff-Viertelfinal: Zug vs. Davos und Lakers vs. HCFG im Liveticker

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Zug schnuppert gegen Davos an der Führung +++ Wallmark trifft den Pfosten, Rappi im Glück

22.03.2026, 19:0022.03.2026, 20:11

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der Qualifikationssieger Davos tat sich im ersten Spiel schwer, setzte sich gegen Zug aber in extremis noch 4:3 durch. Nun wollen es die Zentralschweizer am Sonntag vor heimischem Publikum noch etwas besser machen und die Serie ausgleichen.
  • Fribourg-Gottéron, der Zweite der Qualifikation in der National League, ist im zweiten Spiel der Playoff-Viertelfinals bereits etwas unter Druck.
  • Zum Auftakt der Serie unterlagen die Freiburger zuhause den Rapperswil-Jona Lakers überraschend 2:5. Nun ist am Zürichsee eine Reaktion gefordert, wenn Gottéron in der Best-of-7-Serie nicht 0:2 in Rückstand geraten will. Spiel 1 in Freiburg endete hitzig mit mehreren Schlägereien.
  • Beide Partien beginnen um 20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live informiert. (abu/sda)
Dieser Jubel steht am Ursprung des Playoff-Strafenrekords
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