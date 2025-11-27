freundlich
Ski Alpin: Der Super-G von Copper Mountain im Liveticker und TV-Stream

Geht die Schweizer Dominanz weiter? Odi und Co. starten in den USA in die Speed-Saison

27.11.2025, 18:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Nach den Technikern starten auch die Speedfahrer in die Olympiasaison. In Copper Mountain, Colorado, steht am Donnerstag Schweizer Zeit der erste Super-G der Saison an.
  • In der Skistation in den Rocky Mountains, die vor allem als exzellenter Trainingsort bekannt ist, finden zum ersten Mal nach 24 Jahren wieder Weltcuprennen statt, erstmals überhaupt wird ein Speed-Rennen ausgetragen.
  • Grosser Favorit ist - wie eigentlich immer, wenn er am Start steht - Marco Odermatt. Der beste Super-G-Fahrer der letzten drei Jahre siegte im vergangenen Winter in der zweitschnellsten Disziplin dreimal und gewann WM-Gold in Saalbach. Neben dem Nidwaldner hat das Team von Swiss-Ski drei weitere heisse Eisen im Feuer: Franjo von Allmen, Alexis Monney und Stefan Rogentin fuhren in der letzten Saison ebenfalls jeweils zweimal auf das Podest.
  • Start ist um 19 Uhr. Mit watson bist du live dabei.

Die Startliste
1 Ryan Cochran-Siegle USA
2 Stefan Eichberger AUT
3 Nils Allegre FRA
4 Cameron Alexander CAN
5 Stefan Babinsky AUT
6 Guglielmo Bosca ITA
7 Vincent Kriechmayr AUT
8 Lukas Feurstein AUT
9 Franjo von Allmen SUI
10 Stefan Rogentin SUI
11 Marco Odermatt SUI
12 Fredrik Moeller NOR
13 Raphael Haaser AUT
14 Mattia Casse ITA
15 Dominik Paris ITA
16 Justin Murisier SUI
17 Adrian Smiseth Sejersted NOR
18 James Crawford CAN
19 Giovanni Franzoni ITA
20 Alexis Monney SUI
22 Aleksander Aamodt Kilde NOR
32 Loïc Meillard SUI
33 Lucas Pinheiro Braathen BRA
35 Arnaud Boisset SUI
45 Lars Roesti SUI

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    quelle: keystone / alessandro della valle
