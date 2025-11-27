meist klar-1°
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski Alpin: Der Super-G von Copper Mountain im Liveticker und TV-Stream

SRF Info - HD - Live

Switzerland&#039;s Marco Odermatt reacts after competing during a World Cup men&#039;s super-G skiing race, Thursday, Nov. 27, 2025, in Copper Mountain. (AP Photo/John Locher) United States World Cup ...
Marco Odermatt gewinnt auch den ersten Super-G der Saison.Bild: keystone

Odermatt verhindert ÖSV-Dreifachsieg – Kilde mit solidem Comeback, Shiffrin weint

Marco Odermatt liegt beim ersten Super-G der Saison in Copper Mountain, Colorado, nach 30 Fahrern auf Siegkurs. Der Nidwaldner führt vor Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser.
27.11.2025, 18:0027.11.2025, 20:33

Odermatts Reserve auf die beiden Österreicher beträgt lediglich acht respektive 13 Hundertstel. Der beste Super-G-Fahrer der vergangenen drei Jahre machte den Unterschied auf der kurzen und wenig anspruchsvollen Strecke mit einer soliden Fahrt. Odermatt war in keinem Abschnitt der Schnellste, wohl aber im Ziel. Für den 28-jährigen Weltmeister wäre es der 47. Weltcup-Sieg, der 16. im Super-G.

Die Fahrt von Marco Odermatt.Video: SRF

Die anderen Schweizer konnten im Kampf um die Podestplätze nicht eingreifen. Stefan Rogentin belegt als zweitbester Athlet von Swiss-Ski Zwischenrang 7. Sein Rückstand auf den WM-Zweiten Haaser beträgt 45 Hundertstel. Mit Franjo von Allmen auf Platz 9 ist ein dritter Schweizer in den Top 10 klassiert.

Die Fahrt von Vincent Kriechmayr. Video: SRF

Sein Comeback nach fast zweijähriger Leidenszeit feierte Aleksander Kilde. 683 Tage nach seinem folgenschweren Sturz bei der Abfahrt in Wengen zeigte der 33-jährige Norweger eine solide Fahrt. Auf den Führenden Odermatt verlor er lediglich 1,25 Sekunden. (abu/sda)

Kildes Comeback-Fahrt im Video.Video: SRF

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 12
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    Abfahrt Männer: Franjo von Allmen gewinnt am 22. Februar 2025 in Crans-Montana.
    quelle: keystone / alessandro della valle
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    3 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    3
    Gut-Behramis Ausfall ist ein herber Dämpfer fürs Schweizer Olympia-Team
    Nun herrscht Klarheit über die Verletzung von Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin hat unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten und verpasst den ganzen Winter. Sie fehlt auch an den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina.
    In der nächsten Woche steht bei Lara Gut-Behrami ein grosser Eingriff im linken Knie bevor. Bei einem Trainingssturz im amerikanischen Copper Mountain hat sich die 34-jährige Tessinerin einen Kreuzband-, einen Innenband- und einen Meniskusriss zugezogen.
    Zur Story