Marco Odermatt gewinnt auch den ersten Super-G der Saison. Bild: keystone

Odermatt verhindert ÖSV-Dreifachsieg – Kilde mit solidem Comeback, Shiffrin weint

Marco Odermatt liegt beim ersten Super-G der Saison in Copper Mountain, Colorado, nach 30 Fahrern auf Siegkurs. Der Nidwaldner führt vor Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser.

Odermatts Reserve auf die beiden Österreicher beträgt lediglich acht respektive 13 Hundertstel. Der beste Super-G-Fahrer der vergangenen drei Jahre machte den Unterschied auf der kurzen und wenig anspruchsvollen Strecke mit einer soliden Fahrt. Odermatt war in keinem Abschnitt der Schnellste, wohl aber im Ziel. Für den 28-jährigen Weltmeister wäre es der 47. Weltcup-Sieg, der 16. im Super-G.

Die Fahrt von Marco Odermatt. Video: SRF

Die anderen Schweizer konnten im Kampf um die Podestplätze nicht eingreifen. Stefan Rogentin belegt als zweitbester Athlet von Swiss-Ski Zwischenrang 7. Sein Rückstand auf den WM-Zweiten Haaser beträgt 45 Hundertstel. Mit Franjo von Allmen auf Platz 9 ist ein dritter Schweizer in den Top 10 klassiert.

Die Fahrt von Vincent Kriechmayr. Video: SRF

Sein Comeback nach fast zweijähriger Leidenszeit feierte Aleksander Kilde. 683 Tage nach seinem folgenschweren Sturz bei der Abfahrt in Wengen zeigte der 33-jährige Norweger eine solide Fahrt. Auf den Führenden Odermatt verlor er lediglich 1,25 Sekunden. (abu/sda)

Kildes Comeback-Fahrt im Video. Video: SRF