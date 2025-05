Gegen wen geht es im Viertelfinal? Die möglichen Gegner der Nati

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft steht bereits seit vergangenem Freitag als WM-Viertelfinalist fest. Die möglichen Szenarien für die K.o.-Phase vor dem letzten Spieltag der Vorrunde.

Holen die Schweizer gegen Kasachstan, die Partie beginnt um 12.20 Uhr, mindestens einen Punkt, schliessen sie die Gruppe B in den Top 2 ab. Ansonsten droht das Abrutschen in den 3. Rang. Den 1. Platz kann das Team von Trainer Patrick Fischer nicht aus eigener Kraft schaffen, da Tschechien nach dem Kantersieg gegen Deutschland weiter einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Der Weltmeister trifft um 16.20 Uhr auf die USA, die mit einem Sieg in der regulären Spielzeit noch an den Osteuropäern vorbeiziehen können.