Eishockey National League live: Alle Spiele vom Dienstagabend im Ticker

Bleiben HCD und ZSC perfekt? Hier geht's zu allen Tickern der National-League-Runde

16.09.2025, 19:1116.09.2025, 19:11

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

«Crazy Money in the Mountains» oder cleveres HCD-Management?
  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

In der National League steht am heutige Dienstagabend eine Vollrunde an. Dabei versuchen die bisher makellosen HC Davos und ZSC Lions ihre perfekte Bilanz zu wahren: Die Bündner empfangen den EHC Kloten, die Zürcher reisen nach Langnau. Ausserdem kommt es zum Duell zwischen dem SC Bern und seinem Ex-Torhüter Philip Wüthrich, der mittlerweile bei Ambri-Piotta unter Vertrag steht. Der SC Rapperswil-Jona ist derweil bei Ajoie zu Gast, der EHC Biel empfängt Lugano, EV Zug trifft auf Fribourg-Gottéron und in Lausanne kommt es zum Westschweizer Duell mit Servette.

Hier findest du die Resultat-Übersicht und die Liveticker zu allen Spielen.

Die Tabelle

