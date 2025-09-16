Bleiben HCD und ZSC perfekt? Hier geht's zu allen Tickern der National-League-Runde

In der National League steht am heutige Dienstagabend eine Vollrunde an. Dabei versuchen die bisher makellosen HC Davos und ZSC Lions ihre perfekte Bilanz zu wahren: Die Bündner empfangen den EHC Kloten, die Zürcher reisen nach Langnau. Ausserdem kommt es zum Duell zwischen dem SC Bern und seinem Ex-Torhüter Philip Wüthrich, der mittlerweile bei Ambri-Piotta unter Vertrag steht. Der SC Rapperswil-Jona ist derweil bei Ajoie zu Gast, der EHC Biel empfängt Lugano, EV Zug trifft auf Fribourg-Gottéron und in Lausanne kommt es zum Westschweizer Duell mit Servette.

