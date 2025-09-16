Bleiben HCD und ZSC perfekt? Hier geht's zu allen Tickern der National-League-Runde
Aktuelle
Note
7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
Punkte
Goals/Assists
Spiele
Strafminuten
-
Er ist
-
Er kann
-
Erwarte
In der National League steht am heutige Dienstagabend eine Vollrunde an. Dabei versuchen die bisher makellosen HC Davos und ZSC Lions ihre perfekte Bilanz zu wahren: Die Bündner empfangen den EHC Kloten, die Zürcher reisen nach Langnau. Ausserdem kommt es zum Duell zwischen dem SC Bern und seinem Ex-Torhüter Philip Wüthrich, der mittlerweile bei Ambri-Piotta unter Vertrag steht. Der SC Rapperswil-Jona ist derweil bei Ajoie zu Gast, der EHC Biel empfängt Lugano, EV Zug trifft auf Fribourg-Gottéron und in Lausanne kommt es zum Westschweizer Duell mit Servette.
Hier findest du die Resultat-Übersicht und die Liveticker zu allen Spielen.
Die Tabelle
