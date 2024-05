Gibt es wieder so ein Drama? Die Hockey-Nati spielt gegen WM-Gastgeber Tschechien

Der WM-Gastgeber ist ebenfalls mit zwei Siegen ins Turnier gestartet, bezwang Finnland allerdings erst im Penaltyschiessen. Die Schweizer müssen sich in der Defensive steigern, wollen sie auf der Erfolgsspur bleiben.

Eishockey und die «Stubete Gäng» – das scheint zu passen. An der WM in Prag steuert die Partyband zum zweiten Mal in Folge den Schweizer Tor-Song bei. Entschieden hat dies das Team selber.

Den Richi, den kennt in der Schweiz jeder. Er ist der kleine Bub, der in einer Auswanderer-Sendung des Schweizer Fernsehens vom Bagger fällt, weil er sich nicht richtig festhält. Oder weil ihn Vater Hermann einfach loslässt. Ansichtssache.