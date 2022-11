Das Schweizer Fussball-Nationalteam bestreitet am Donnerstag um 11.00 Uhr Schweizer Zeit in Abu Dhabi gegen Ghana sein einziges Testspiel vor der WM in Katar. Das Duell mit dem WM-Viertelfinalisten von 2010 soll vor allem dem WM-Auftakt gegen Kamerun vom 24. November und der Angewöhnung an die Bedingungen in der Nachmittagshitze dienen.



Einige Stammkräfte könnten von Nationalcoach Murat Yakin zunächst geschont werden, allen voran Djibril Sow vom Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und vielleicht auch Manchester Citys Manuel Akanji und Captain Granit Xhaka.