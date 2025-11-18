Liveticker

2 Änderungen in Yakins Startelf – die Schweiz darf im Kosovo nur nicht hoch verlieren

Mehr «Sport»

Das Schweizer Nationalteam will am Dienstag in Pristina den letzten Schritt zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko machen. Gegen Kosovo kann sich die Mannschaft von Trainer Murat Yakin dank des klar besseren Torverhältnisses auch eine Niederlage leisten, um Platz 1 in der Gruppe zu verteidigen. Eine Pleite mit sechs oder mehr Toren Unterschied hätte allerdings zur Folge, dass die Schweiz noch auf Platz 2 abrutscht und im März das Playoff bestreiten muss.

Im Vergleich zum letzten Spiel nimmt Murat Yakin gegen Kosovo zwei Änderungen in der Startaufstellung vor: Anstelle von Dan Ndoye und Fabian Rieder beginnen Djibril Sow und Johan Manzambi.

Für Manzambi ist es das erste Pflichtspiel, das er von Beginn an bestreitet. Der Spieler des Bundesligisten Freiburg verdiente sich seine Nomination mit starken Leistungen als Joker. Während der 20-Jährige wohl auf dem Flügel zum Einsatz kommen dürfte, wird Sow voraussichtlich im Zentrum agieren. Ruben Vargas ergänzt das Trio hinter Sturmspitze Breel Embolo.

Beim Kosovo fällt auf, dass Albian Hajdari und Leon Avdullahu nicht auf dem Matchblatt stehen. Trainer Franco Foda gibt den beiden Hoffenheim-Legionären eine Pause, da sie bei einer weiteren Gelben Karte für das erste Playoff-Spiel gesperrt wären. Dafür steht mit Fisnik Asllani der dritte Hoffenheim-Spieler in der Startaufstellung. Er bildet gemeinsam mit Vedat Muriqi den Sturm.

Die Partie im ausverkauften Fadil-Vokrri-Stadion beginnt um 20.45 Uhr. Hier bist du live im Ticker und im Stream vom SRF dabei. (nih/sda)