WM 2026: Kosovo gegen Schweiz live – das Quali-Spiel in Ticker und TV

2 Änderungen in Yakins Startelf – die Schweiz darf im Kosovo nur nicht hoch verlieren

18.11.2025, 19:0018.11.2025, 19:39

Das Schweizer Nationalteam will am Dienstag in Pristina den letzten Schritt zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko machen. Gegen Kosovo kann sich die Mannschaft von Trainer Murat Yakin dank des klar besseren Torverhältnisses auch eine Niederlage leisten, um Platz 1 in der Gruppe zu verteidigen. Eine Pleite mit sechs oder mehr Toren Unterschied hätte allerdings zur Folge, dass die Schweiz noch auf Platz 2 abrutscht und im März das Playoff bestreiten muss.

Im Vergleich zum letzten Spiel nimmt Murat Yakin gegen Kosovo zwei Änderungen in der Startaufstellung vor: Anstelle von Dan Ndoye und Fabian Rieder beginnen Djibril Sow und Johan Manzambi.

Für Manzambi ist es das erste Pflichtspiel, das er von Beginn an bestreitet. Der Spieler des Bundesligisten Freiburg verdiente sich seine Nomination mit starken Leistungen als Joker. Während der 20-Jährige wohl auf dem Flügel zum Einsatz kommen dürfte, wird Sow voraussichtlich im Zentrum agieren. Ruben Vargas ergänzt das Trio hinter Sturmspitze Breel Embolo.

Beim Kosovo fällt auf, dass Albian Hajdari und Leon Avdullahu nicht auf dem Matchblatt stehen. Trainer Franco Foda gibt den beiden Hoffenheim-Legionären eine Pause, da sie bei einer weiteren Gelben Karte für das erste Playoff-Spiel gesperrt wären. Dafür steht mit Fisnik Asllani der dritte Hoffenheim-Spieler in der Startaufstellung. Er bildet gemeinsam mit Vedat Muriqi den Sturm.

Die Partie im ausverkauften Fadil-Vokrri-Stadion beginnt um 20.45 Uhr. Hier bist du live im Ticker und im Stream vom SRF dabei. (nih/sda)

Letzte Ausfahrt Pristina – auf zum gemeinsamen Fest

Die Tabelle

Themen
Irland qualifiziert sich in allerletzter Minute für die WM – die Fans rasten aus
Xhaka mahnt zur Vorsicht, denn: «Wir wollen nicht in die Geschichte eingehen»
Mit komfortablem Vorsprung geht die Schweizer Nationalmannschaft ins letzte Spiel der WM-Qualifikation. Trotzdem warnen die Spieler davor, das Duell mit Kosovo auf die leichte Schulter zu nehmen.
Eigentlich ist es klar – aber eben noch nicht ganz. Die direkte Qualifikation für die WM 2026 in Nordamerika ist der Schweiz nur noch zu nehmen, wenn sie am Dienstagabend (Spielbeginn 2045 Uhr) in Pristina mit mindestens sechs Toren Unterschied verliert. Eine so hohe Niederlage gab es zuletzt vor 62 Jahren, als die Schweizer in einem Testspiel gegen England mit 1:8 untergingen. Dies dürfte gegen einen Gegner, den das Team im September noch 4:0 bezwungen hat, kaum passieren. Oder?
