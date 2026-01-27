bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

National League: ZSC Lions gegen Kloten live im Ticker

Liveticker

Kloten ist unter Zugzwang: Gewinnt der ZSC auch das vierte Derby der Saison?

27.01.2026, 18:45

Zum vierten Mal in dieser Saison treffen am Dienstagabend der EHC Kloten und die ZSC Lions aufeinander. Bisher konnten die Lions jedes Derby in der laufenden Spielzeit für sich entscheiden. Zuletzt, vor etwas mehr als zwei Wochen, als sie in der heimischen Swiss Life Arena mit 1:0 gewinnen konnten.

Der wiedererstarkte EV Zug reist zum Leader aus Davos und möchte den dritten Sieg in Serie einfahren. Das letzte Direktduell kurz vor Weihnachten konnten die Innerschweizer für sich entscheiden.

Zu einem Duell zwischen Tabellennachbarn kommt es in Langnau. Die SCL Tigers empfangen Kantonsrivale Bern. Langnau hat aktuell einen Punkt mehr auf dem Konto als die Mutzen.

Die weiteren Partien am Dienstagabend sind: Biel gegen Ajoie, Fribourg gegen Ambri und Lugano gegen Rapperswil. Alle Partien können ab 19.45 Uhr live im Ticker mitverfolgt werden.

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    1 / 13
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
    quelle: keystone / ennio leanza
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Despacito mit Eishockey-Spielern
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Sinner locker im Viertelfinal ++ Titelverteidigerin Madison Keys ausgeschieden
    Titelverteidiger Jannik Sinner zog am Australian Open ohne grosse Probleme in den Viertelfinal ein. Der Italiener besiegte seinen Landsmann Luciano Darderi (ATP 25) 6:1, 6:3, 7:6 (7:2). Während die Weltnummer 2 in den ersten beiden Sätzen dominierte, musste Sinner im dritten Satz bis ins Tiebreak. In diesem setzte sich der 24-Jährige dann souverän durch.
    Zur Story