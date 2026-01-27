Liveticker

Kloten ist unter Zugzwang: Gewinnt der ZSC auch das vierte Derby der Saison?

Zum vierten Mal in dieser Saison treffen am Dienstagabend der EHC Kloten und die ZSC Lions aufeinander. Bisher konnten die Lions jedes Derby in der laufenden Spielzeit für sich entscheiden. Zuletzt, vor etwas mehr als zwei Wochen, als sie in der heimischen Swiss Life Arena mit 1:0 gewinnen konnten.



Der wiedererstarkte EV Zug reist zum Leader aus Davos und möchte den dritten Sieg in Serie einfahren. Das letzte Direktduell kurz vor Weihnachten konnten die Innerschweizer für sich entscheiden.

Zu einem Duell zwischen Tabellennachbarn kommt es in Langnau. Die SCL Tigers empfangen Kantonsrivale Bern. Langnau hat aktuell einen Punkt mehr auf dem Konto als die Mutzen.

Die weiteren Partien am Dienstagabend sind: Biel gegen Ajoie, Fribourg gegen Ambri und Lugano gegen Rapperswil. Alle Partien können ab 19.45 Uhr live im Ticker mitverfolgt werden.

Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.