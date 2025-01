Liveticker

Starke Schweizerinnen in Kranjska Gora: Holdener führt, Rast folgt kurz dahinter

Die weiteren Schweizerinnen:

31 Aline Danioth

32 Elena Stoffel

40 Janine Mächler

46 Eliane Chisten

50 Aline Höpli



Camille Rast und Wendy Holdener könnten am Sonntag in Kranjska Gora eine 33-jährige Durststrecke der Schweizer Skirennfahrerinnen beenden. Die Technik-Spezialistinnen gehören im Slalom zu den Anwärterinnen auf den Sieg. Der erste Lauf beginnt um 10.00 Uhr, der zweite um 13.00 Uhr.

Rast hat Anfang Dezember in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova in Killington ihren ersten Weltcupsieg errungen. Auf der Piste am Podkoren triumphierte Vreni Schneider 1991 als letzte Schweizerin. (nih/sda)