Schweizer Cup: Etoile Carouge gegen Basel im Liveticker

Zweite Runde im Schweizer Cup: Basel muss mal wieder gegen Carouge bestehen

19.09.2025, 18:00
  • Am Freitag wird die 2. Runde des Schweizer Cups mit dem Duell zwischen dem Challenge-League-Klub Etoile Carouge und dem Titelhalter Basel eröffnet. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams im Cup seit 2021.
  • Vor vier Jahren schafften die Genfer, die damals noch in der dritthöchsten Liga spielten, mit dem 1:0-Heimsieg die Sensation. Auch in der letzten Saison führte Carouge lange und stand nahe am Einzug in die Halbfinals, ehe die Basler die späte Wende schafften.
  • Die Partie im Stade de la Fontenette wird um 19.00 Uhr angepfiffen. Es ist das einzige Spiel am Freitag im Schweizer Cup. (riz/sda)
Die Ratings von «EA FC 26» sind da: Der beste Schweizer ist nicht mehr in der Nati
Mehr Sport:
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
