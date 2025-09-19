Zweite Runde im Schweizer Cup: Basel muss mal wieder gegen Carouge bestehen
- Am Freitag wird die 2. Runde des Schweizer Cups mit dem Duell zwischen dem Challenge-League-Klub Etoile Carouge und dem Titelhalter Basel eröffnet. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams im Cup seit 2021.
- Vor vier Jahren schafften die Genfer, die damals noch in der dritthöchsten Liga spielten, mit dem 1:0-Heimsieg die Sensation. Auch in der letzten Saison führte Carouge lange und stand nahe am Einzug in die Halbfinals, ehe die Basler die späte Wende schafften.
- Die Partie im Stade de la Fontenette wird um 19.00 Uhr angepfiffen. Es ist das einzige Spiel am Freitag im Schweizer Cup. (riz/sda)