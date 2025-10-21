Liveticker

Kann Leverkusen das bisher makellose PSG ärgern? Und schlägt Arsenal auch Atlético?

Mehr «Sport»

Am heutigen Dienstagabend bekommt es Leverkusen in der Champions League mit einer Herkulesaufgabe zu tun, ist doch zu Hause Titelverteidiger Paris Saint-Germain der Gegner. Bei den Franzosen könnte Ousmane Dembélé, in diesem Jahr Gewinner des Ballon d'Or, nach einer Anfang September erlittenen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel sein Comeback geben. «PSG ist derzeit vielleicht sogar das beste Team von allen», so Sportdirektor Simon Rolfes. Es wird für die mit Personalsorgen kämpfenden Leverkusener also mehr als schwierig, in der Königsklasse nach den Unentschieden beim FC Kopenhagen (2:2) und daheim gegen die PSV Eindhoven (1:1) den ersten Sieg in dieser Saison einzufahren.

Paris Saint-Germain ist eine von sechs Equipen, welche die ersten beiden Partien gewonnen hat. Von diesem Sextett sind am Dienstag auch Arsenal und Inter Mailand im Einsatz. Inter mit den Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji trifft auswärts auf Union Saint-Gilloise aus Belgien, das Team des Zürcher Stürmers Marc Giger. Torhüter Gregor Kobel tritt mit Borussia Dortmund auswärts gegen den FC Kopenhagen an, der zuletzt nicht mehr eingesetzte Verteidiger Fabian Schär empfängt mit Newcastle United die Portugiesen von Benfica Lissabon.

Alle Spiele der Champions League findest du hier ab 21 Uhr im Liveticker. (nih/sda)