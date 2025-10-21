bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Champions League live: Leverkusen – PSG und Arsenal – Atlético im Ticker

Liveticker

Kann Leverkusen das bisher makellose PSG ärgern? Und schlägt Arsenal auch Atlético?

21.10.2025, 19:50

Am heutigen Dienstagabend bekommt es Leverkusen in der Champions League mit einer Herkulesaufgabe zu tun, ist doch zu Hause Titelverteidiger Paris Saint-Germain der Gegner. Bei den Franzosen könnte Ousmane Dembélé, in diesem Jahr Gewinner des Ballon d'Or, nach einer Anfang September erlittenen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel sein Comeback geben. «PSG ist derzeit vielleicht sogar das beste Team von allen», so Sportdirektor Simon Rolfes. Es wird für die mit Personalsorgen kämpfenden Leverkusener also mehr als schwierig, in der Königsklasse nach den Unentschieden beim FC Kopenhagen (2:2) und daheim gegen die PSV Eindhoven (1:1) den ersten Sieg in dieser Saison einzufahren.

Paris Saint-Germain ist eine von sechs Equipen, welche die ersten beiden Partien gewonnen hat. Von diesem Sextett sind am Dienstag auch Arsenal und Inter Mailand im Einsatz. Inter mit den Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji trifft auswärts auf Union Saint-Gilloise aus Belgien, das Team des Zürcher Stürmers Marc Giger. Torhüter Gregor Kobel tritt mit Borussia Dortmund auswärts gegen den FC Kopenhagen an, der zuletzt nicht mehr eingesetzte Verteidiger Fabian Schär empfängt mit Newcastle United die Portugiesen von Benfica Lissabon.

Alle Spiele der Champions League findest du hier ab 21 Uhr im Liveticker. (nih/sda)

Leverkusen meistert den grossen Umbruch – doch jetzt folgt die Herkulesaufgabe
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Champions-League-Sieger seit 1993
1 / 35
Alle Champions-League-Sieger seit 1993

2025: PARIS SAINT-GERMAIN – Inter Mailand 5:0 (2:0)
quelle: keystone / ronald wittek
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Japan zeigt kuriose Gadgets gegen Messer-Angreifer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Studie entlarvt Plug-in-Hybrid-Autos als Klimakiller – die wichtigsten Fakten
4
Guten Morgen, gute Fails
Meistgeteilt
1
Trump-Putin-Treffen vorerst geplatzt ++ Moskau gegen Trumps Ukraine-Plan
2
Mehrere Tote bei Al-Kaida-Angriff im Jemen
3
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Trump lässt Melanias Büro abreissen – für seinen neuen Ballsaal
Niederreiter punktet zum vierten Mal in Serie – Schmid wird eingewechselt und gewinnt
Nino Niederreiter: 1 Assist, 3 Checks, TOI: 15:46
Zur Story