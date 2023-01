Ski live: Super-G in St. Anton mit Gut-Behrami, Hählen in Ticker und TV

Hählen und Gut-Behrami in St. Anton auf Podest – nur Brignone im Super-G schneller

Was lange währt, wird endlich gut. Das Sprichwort passt zur Karriere von Stefan Rogentin, der seit sechs Jahren auf Stufe Weltcup fährt und nun im Super-G in Wengen erstmals in die Top 3 vorstösst.

Stefan Rogentin war im Schweizer Speed-Team schon seit längerem ein sicherer Wert, der sich (fast) immer in den Punkten klassierte, zuletzt oft sogar in den Top 15. Auf einen Podestplatz musste sich der Bündner allerdings gedulden. Erst bei seinem 76. Start im Weltcup gelang es ihm, die Lücke im Palmarès zu schliessen.