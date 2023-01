Ski-Weltcup: Der Männer-Slalom von Adelboden live und im Stream

Gstaad flog Schnee per Helikopter an die Pisten

Happy new Knaller! (Sorry, Sandro, wir müssen reden!)

Acht Schweizerinnen spielen um Rekordpreisgeld in Australian-Open-Qualifikation

Mit fünf Männern und drei Frauen spielen in der nächsten Woche so viele Schweizer wie nie zuvor um die Qualifikation zu den Australian Open. Dort wird zudem ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet.

Nach einem fulminanten Herbst und einem Turniersieg in Sofia ist Marc-Andrea Hüsler (26) inzwischen die Nummer 56 der Welt, bei den Australian Open (16. bis 29. Januar) aber steht er erstmals im Hauptfeld. 2021 und 2022 war er in der Qualifikation gescheitert. Neben dem Zürcher schlägt auch Stan Wawrinka in Melbourne auf. Der Sieger von 2014, der im März seinen 38. Geburtstag feiert, wird derzeit im 148. Rang der Weltrangliste geführt und nimmt nach einer Verletzung sein geschütztes Ranking in Anspruch.