Ski live: Die Abfahrt der Männer in Gröden/Val Gardena im TV und Ticker

Die Kamelbuckel warten – Odermatt und Co. in der Abfahrt von Gröden

Das Rennen beginnt um 11.45 Uhr.

Die Startliste

1 Alexander Cameron CAN

2 Ryan Cochran-Siegle USA

3 Marco Schwarz AUT

4 Adrien Theaux FRA

5 Josef Ferstl GER

6 Marco Odermatt SUI

7 Florian Schieder ITA

8 Niels Hintermann SUI

9 Daniel Hemetsberger AUT

10 Aleksander Aamodt Kilde NOR

11 Mattia Casse ITA

12 Romed Baumann AUT

13 Dominik Paris ITA

14 James Crawford CAN

15 Vincent Kriechmayr AUT

16 Stefan Rogentin SUI

17 Otmar Striedinger AUT

18 Andreas Sander GER

19 Adrian Smiseth Sejersted NOR

20 Jared Goldberg USA



Die weiteren Schweizer:

22 Gilles Roulin

27 Alexis Monney

30 Justin Murisier

36 Josua Mettler

41 Marco Kohler

43 Franjo von Allmen

46 Ralph Weber

54 Lars Rösti​