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Türkei gegen Paraguay – die WM 2026 live in Ticker und Stream

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Die Türken könnten schon ausscheiden – doch gegen Paraguay sind sie Favorit

20.06.2026, 04:0820.06.2026, 04:08

Die Türkei ist vor dem zweiten Gruppenspiel bereits gehörig unter Druck: Verliert sie gegen Paraguay, ist das WM-Aus besiegelt. Weil sie dann sowohl gegen Australien als auch die Südamerikaner die Direktbegegnung verloren hätte, könnte die Türkei nicht mehr vom vierten Platz wegkommen. Gleichzeitig ist für das Team von Trainer Vincenzo Montella noch alles offen: Gewinnt es heute, ist mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen die USA auch noch der 1. Platz drin.

Das Spiel siehst du hier ab 5 Uhr Schweizer Zeit im Liveticker und im Stream vom SRF.

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