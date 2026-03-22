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Die Kugel hat er bereits – holt sich Odermatt im letzten Super-G einen weiteren Sieg?
Das Wichtigste in Kürze:
- Bei den Männern ist die Entscheidung in der Super-G-Wertung schon vor dem letzten Rennen der Saisn gefallen. Die Kugel gehört auch dieses Jahr dem Schweizer Überflieger Marco Odermatt.
- Mit 158 Punkten Vorsprung auf den Österreicher Vincent Kriechmayr ist der Nidwaldner uneinholbar in Führung. Es ist die vierte Super-G-Kugel in Folge für den 28-Jährigen.
- Neben Odermatt stehen auch Franjo von Allmen, Stefan Rogentin und Alexis Monney für die Schweiz am Start. Das Rennen beginnt um 12.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
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