freundlich
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Ski-Weltcup: Der Super-G der Männer von Kvitfjell im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Die Kugel hat er bereits – holt sich Odermatt im letzten Super-G einen weiteren Sieg?

22.03.2026, 11:30

Das Wichtigste in Kürze:

  • Bei den Männern ist die Entscheidung in der Super-G-Wertung schon vor dem letzten Rennen der Saisn gefallen. Die Kugel gehört auch dieses Jahr dem Schweizer Überflieger Marco Odermatt.
  • Mit 158 Punkten Vorsprung auf den Österreicher Vincent Kriechmayr ist der Nidwaldner uneinholbar in Führung. Es ist die vierte Super-G-Kugel in Folge für den 28-Jährigen.
  • Neben Odermatt stehen auch Franjo von Allmen, Stefan Rogentin und Alexis Monney für die Schweiz am Start. Das Rennen beginnt um 12.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 13
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 17. Januar 2026 in Wengen.
quelle: keystone / peter schneider
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deutlicher Sieg im Wankdorf: FCB-Frauen schocken Meister YB
Die Frauen des FC Basel gewinnen gleich mit 3:0 bei den BSC YB Frauen. Die amtierenden Schweizer Meisterinnen zeigten eine schwache Leistung und scheiterten immer wieder an der Verteidigung der Baslerinnen.
Zur Story