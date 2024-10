Ski live: Riesenslalom in Sölden mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Liveticker

Hat die Schweiz heute mehr zu feiern? Odermatt, Meillard und Co. starten in die Ski-Saison

Am gestrigen Samstag hatte die Ski-Nation Schweiz wenig zu feiern. Nach dem Verzicht von Lara Gut-Behrami, die sich «nicht zu 100 Prozent fit» fühlte, war Camille Rast als Zwölfte beste Schweizerin. Das Fehlen von der Gesamt- und Disziplinenweltcupsiegerin der Vorsaison war konnte beim Sieg der Italienerin Federica Brignone nicht vergessen gemacht werden. Doch heute bietet sich für die Schweiz eine weitere Chance.

Denn traditionell starten einen Tag nach den Frauen auch die Männer mit einem Riesenslalom in Sölden in die Saison. Und mit Marco Odermatt und Loïc Meillard hat Swiss Ski die beiden grossen Favoriten in seinen Reihen. Besonders Odermatt, der in seiner Paradedisziplin in den letzten Jahren nach Belieben dominierte und zu dieser Saison zwei Kilogramm zugelegt hat, darf sich selbstverständlich auch heute grosse Chancen ausrechnen.

Neben Odermatt und Meillard schickt die Schweiz in Thomas Tumler, Gino Caviezel, Justin Murisier, Fadri Janutin, Livio Simonet und Sandro Zurbrügg sechs weitere Fahrer ins Rennen. Spannend wird ausserdem, wie sich die Rückkehrer Lucas Pinheiro Braathen und Marcel Hirscher, die nun für Brasilien bzw. die Niederlande an den Start gehen, schlagen werden.

Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, der zweite startet dann um 13 Uhr. Hier verfolgst du beide Läufe im Liveticker.